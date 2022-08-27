「檢疫要求沒實質變化」 出入境中國 仍需PCR陰性

中國8月31日起將啟用第9版「出入境健康申明卡」，簡化相關手續流程。（取材自微信）

中國海關總署宣布，8月31日零時起取消對出入境人員核酸檢測 （PCR）訊息等申報要求，引發議論。但實際上，中國民航局「往返兩岸登機前須提供48小時內二次的核酸檢測陰性報告」的規定仍未取消，民眾近日若搭機赴中國，仍須備妥陰性證明，才不會被拒絕登機。

因新冠疫情 ，2020年1月25日起，中國海關重新啟動出入境人員填寫健康申明卡的制度，一般建議掃描「中國海關旅客指尖服務」線上申報，入關時出示，因填報內容又多又細，常花費旅客不少時間。

中國海關25日宣布取消核酸檢測申報等新規時，不少人關心是否出入境時不須再做PCR了。但有社群 26日發文提醒，中國民航局通知航空公司，「往返兩岸登機前需提供48小時內二次的核酸檢測陰性報告」規定並未改變，也沒有取消，出入境中國，若沒有陰性證明，將會被拒絕登機。

台籍航空公司主管也回應本報說，目前中國大路官方規定，所有進出中國城市，仍須持48小時二次PCR陰性證明方可登機。

至於申報程序簡化，是否代表中國境管措施有望放寬，也引發熱烈討論。有人認為，隨著國際社會日益開放，中國也將陸續鬆綁；但也有人說，只要動態清零政策不變，中國的核酸檢測、隔離要求仍會存在。

中國海關總署口岸監管司負責人26日說明，新規取消部分申報項目，是為便於旅客申報和提高通關效率，旅客在入境前「仍須按外事部門要求須提供核酸檢測陰性證明方可登機」，入境檢疫要求沒有實質變化。