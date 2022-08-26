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鱷雀鱔易飼養 1條賣10多元

中國新聞組／北京26日電
鱷雀鱔售價不貴。 (取材自環球網)
鱷雀鱔售價不貴。 (取材自環球網)

近年來，鱷雀鱔在中國多地的水域頻繁出沒，由於凶猛的性情和巨大的胃口，它所到之處幾乎寸「魚」不生，成為令之色變的高危外來水生生物。專家認為，鱷雀鱔有百害而無一利，建議將其納入全國重點管理入侵物種名錄。

極目新聞報導，中國最常見的有鱷雀鱔和斑點雀鱔兩個種，觀賞魚市場最常見的是斑點雀鱔，自然水域中紀錄最多的是鱷雀鱔；鱷雀鱔體型較大，性情凶猛，頗為危險。

報導指出，作為觀賞魚的鱷雀鱔，也平台上被公開出售，尋常購物網站就有商家售賣鱷雀鱔活體，而且價格不貴。某購物網站上一名重慶商家表示，體長20厘米的鱷雀鱔價格在人民幣50元（約7.3美元）左右，而體長27厘米的鱷雀鱔價格在80元左右，除個別地區外，全國都可郵寄。

另一廣東商家介紹，該店最小的鱷雀鱔活體為7到9厘米長，價格僅為十多元，體形最大的鱷雀鱔為43厘米，包郵價格為288元。「鱷雀鱔比較好養，用除過氯的自來水即可，水溫保持在5-35℃，一般以小魚、小蝦、上浮顆粒飼料和肉類為主要食物，可以長到80厘米到100厘米。」

原產於中北美洲的鱷雀鱔何時進入中國，已難以考證準確時間。2019年2月9日，廣州一保安巡查發現，白雲湖西湖有外來入侵物種鱷雀鱔。當地漁政管理部門和專家以分區圍網和拖網捕撈的方式，經過4天的奮戰，排查4萬多條魚之後，終於找到了兩條鱷雀鱔。

鱷雀鱔甚至侵入到了人們居住的小區。8月中旬，江蘇泰州一男童在小區水池邊玩耍，被一條「怪魚」咬傷3根手指。第二天，物業抓獲這條長70厘米、重10多斤的怪魚，專家鑑定為鱷雀鱔。

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