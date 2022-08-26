河南汝州抓「怪魚」 抽乾湖水一場空 白忙1個月 專家說必須做

中國新聞組／北京26日電 2022-08-26 03:13

影音來源：YouTube

環球網報導，汝州市委市政府在接獲消息後，立即組織打撈隊捕捉但未果，後來決定從7月26日開始用水泵等設施將雲禪湖的湖水抽乾，找出這些高危外來生物鱷雀鱔，以杜絕這種外來物種的入侵。目前抽水工程已進行將近一個月的時間，視頻顯示，雲禪湖湖水已經排乾，但截至24日「怪魚」仍未被抓到。

青瞳視角報導，7月23日當天，有大約3700萬人在線觀看抓捕過程，因鱷雀鱔藏身於管道內，管道內還有水和淤泥，抓捕人員未能發現鱷雀鱔，抓捕未果。

極目新聞報導， 雲禪湖為人工湖，水面面積達300畝，為了抓捕鱷雀鱔，當地已抽水20餘萬立方米。針對網友質疑「小題大做」，公園相關人員表示，決定抽水前他們已考慮多種因素，「降低湖中水位會對水草、水生態造成一定影響。」鱷雀鱔長大以後是否會對市民造成人身威脅也是考慮因素之一。

沒抓到「怪魚」，讓人有些失望，但比網友更失望的，恐怕是公園管理處和捕撈人員，付出了這麼大的精力和成本，就捕撈了一個寂寞？最後發現不是「怪魚」不見了，而是它可能躲進了上百米長的湖內涵洞，讓抓捕更困難了。

瀟湘晨報報導，湖南師範大學生命科學學院動物學教授鄧學建表示，「抽乾湖水抓雀鱔很有必要，不能讓牠成氣候，如果等牠繁殖了，那就成問題了。」

平頂山當地一居民則稱，「以前湖裡很多魚，被牠吃了不少，聽說個頭有一米來長，最長可以長到3米多。」

據平頂山市水產部門專家表示，鱷雀鱔長度能達到3米，頭部也比其他雀鱔要寬，其外形鮮明，魚身呈長筒形，吻部前突，跟鱷魚一樣的短吻和上下顎密布兩排匕首般鋒利的牙齒。

專家指出，一條鱷雀鱔就可以吃掉一個湖裡的魚，號稱「水中殺手」，其生存能力非常強，不僅性情兇猛，還會咬人，主要以捕食水中魚類為主。由於鱷雀鱔在中國的生態環境中並沒有任何天敵，因此該物種出現將會造成生態環境破壞。

雲禪湖屬於人工湖，通常生物種群相對穩定，魚群並不會通過自然遷移的方式進入湖內，那麼該湖內的「水怪」是如何進入的？專家分析，主要原因可能是盲目放生，鱷雀鱔是遠古物種，其外形獨特，引起部分魚友養殖鱷雀鱔的興趣，但是隨著鱷雀鱔的體型越來越大，食量驚人，不少魚友的家中環境養殖不足，導致魚友選擇將其放生。