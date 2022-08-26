中國解放軍南海軍演 實射空空導彈 專家：有隨時作戰能力

解放軍戰機空空導彈發射瞬間。（取材自南部戰區官微）

南部戰區海軍航空兵近日在南海某空域展開空空導彈實射訓練，專家認為，此次訓練凸顯出解放軍 全天候、全天時、全空域，在各種環境下都能作戰的強大能力。

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據南部戰區公眾號25日消息，凌晨4時許，某軍用機場 ，在飛控手的精準操控下，南部戰區海軍航空兵某團無人機拔地而起，爬升至指定高度後，沿著預定航線 展開戰場警戒。幾個小時後，擔負靶標投放任務的殲轟機率先升空，徑直飛向靶場。不多時，擔負實彈攻擊任務的殲轟機、殲擊機也從兩個機場陸續升空，在空中編隊後，先後奔向目標空域。

在機動雷達站的引導指揮下，數分鐘後，掛載空空導彈的殲轟機、殲擊機編隊陸續抵達靶場空域。在收到射擊指令後，攻擊機編隊立刻發射導彈。隨後，編隊迅速以大坡度脫離攻擊航線，並下降至預定高度返航。緊接著，一批批戰機以同樣的方式先後完成攻擊後安全落地，訓練一直持續到午後。傍晚，預警機快速飛抵預定空域進行引導指揮。夜幕下，多架戰機也依次升空，展開夜間條件下的空空導彈實彈攻擊訓練。

對於此次演練中出動的戰機與導彈，香港文匯報報導，時事評論員宋忠平通過相關圖片等分析，此次戰機應該是飛豹和殲16等戰機，導彈則可能是霹靂10近距格鬥導彈。他介紹，殲16和飛豹都是對海攻擊的重要軍事裝備，殲16還具備奪取制空權的能力，其攻擊能力、綜合作戰能力均超過飛豹，未來殲16有望完全取代飛豹，此次兩種戰機的搭配其實是新老搭配。

宋忠平認為，此次主要演練的應該是制空和對海攻擊兩大科目。他指出，南部戰區海軍航空兵組織組織數十架各型戰機晝夜出動，在南海某空域展開空空導彈實射訓練，凸顯出全天候、全天時、全空域，在各種環境下都能作戰的能力。