川渝乾旱限電延長 民眾搶租發電機 無人機、火箭來造雨

中國氣象局人工影響天氣中心調用兩架大型無人機分別在四川北部、東南部區域實施人工增雨作業。(取材自微博)

中國川渝地區因酷熱高溫 ，多地限電，其中，原定24日復電的重慶市截至25日仍在停電，「具體恢復時間以有關部門通知為準」。高溫籠罩下的川渝大地限電再延長、復電遙遙無期，居民想租發電機還租不到，居民難耐又恐慌，無奈地說他們期待一場酣暢淋漓的雨，哪怕是一場人為製造的雨。

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中國南部多地高溫少雨，導致用電量飆高，供電吃緊，又以川渝地區情況最嚴峻，四川省、重慶、成都多地限電，重慶截至25日仍未復電，當局只說，「具體恢復時間以有關部門通知為準」。另針對四川省部分地區出現特旱，中國氣象局人工影響天氣中心昨調用兩架大型無人機分別在四川北部、東南部區域實施人工增雨作業。其中包括中國航空工業集團的「翼龍-2H無人機」。

環球時報報導，翼龍-2H無人機昨從海拔約3500m的阿壩紅原機場起飛，共飛行3小時50分鐘，最大飛行高度7500m，使用點燃碘化銀焰條20根。翼龍-2H無人機是人工影響天氣作業無人機，這意味中國人工影響天氣工作取得了里程碑意義的進展。

此外，航天科技集團四院中天火箭公司近日也緊急馳援川渝貴地區，7月至今，共支援貴州省各類型人影火箭3076枚，各類型發射架15套，飛機焰條240根。該公司的人工影響天氣火箭也成功助力四川綿陽等地人工增水。

猛獁新聞與百家號「萬象尋真」報導，愈發洶湧的熱浪，正在顛覆川渝人熟知的日常。這個2021年常住人口達8372萬的省份，正遭遇歷史罕見的災害性高溫少雨天氣。

四川應對高溫天氣的措施之一是節電、限電。如今，走在往常燈火通明的高架橋，照明燈只開了少許；街上沒有路燈；成都市區的茶館內沒有開空調，電視也是關閉狀態，裡頭燥熱難耐。有些餐館、銀行自備發電機發電，或買或租，但市民梁先生說，「成都現在租發電機的生意很好，不太容易租得到」。

27歲的模具師小劉在成都崇州一家頗具規模工廠工作，他所在工廠能維持用電，用的是柴油發電機供電保生產。四川多位市民表示，目前公共場所如地鐵 、商場、辦公樓等均實施有序限電。傳導至普通居民生活中，也提倡大家節電。