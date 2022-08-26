恪守清零政策？女排亞洲杯奇觀 中國口罩隊vs伊朗頭罩隊

中國女排戴口罩比賽一度落後，中國排協就工作不夠細緻致歉。(取材自亞洲排球聯會推特)

中國女排隊除了跳得高、肺活量恐怕也相當驚人。正在菲律賓舉行的2022年女排亞洲杯，25日出現中國隊紅色娘子軍團全員戴上了N95等級的口罩 ，對戰全隊戴頭罩的伊朗 隊，引發網路上熱議。對此，中國排協回應表示，誠懇道歉。

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自由亞洲電台報導，中國運動員 出國比賽仍嚴格遵守可能是中國嚴格要求的防疫政策，讓外界震驚不已。根據網上流傳的視頻顯示，中國女排隊25日對戰伊朗女排隊時，中國對這邊全戴上白色口罩，伊朗隊則是全隊都包著黑色頭罩。有網友諷刺，雙方都在不顧一切地展現自身文化，預防「想像中的傷害」。

事實上，網上片段畫面就顯示，中國隊選手不時在比賽過程中拿下口罩，不難想像，要戴著口罩進行排球這種高強度的運動，呼吸起來有多困難。第一局時，中國隊失利，直到後來摘下口罩後，才以3比1獲勝。

據報導，專家不建議運動時戴口罩。有網友留言，口罩隊對上頭罩隊， 「簡直是體育史上從未見過的荒唐」、「劇烈運動戴口罩對身體的傷害不可逆」。更有網友質問，「哪個混帳領導下的混帳命令？！」

對此，環球時報刊登特約評論員胡錫進文章表示，說實話，我不明白戴口罩比賽是為什麼，首先觀感就不好。但這應該是現場具體原因促成的，它與「政治」、與「動態清零」都不應該有什麼關係，因為女排之前與三支球隊的小組賽都沒有戴口罩，與伊朗這場後三局也沒有戴，所以她們在第一局戴口罩比賽肯定不是為了做給國內看的。那麼現場原因是什麼？老胡不知道。