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重慶千萬人冒烈日排隊做核酸 僅揪出2確診

中國新聞組／北京26日電
深圳科學園排起長龍。（取材自微博）
深圳科學園排起長龍。（取材自微博）

中國西南地區因高溫天氣而造成電力嚴重不足，川渝地區「限電令」再次延長。與此同時，重慶當局嚴令中心城區1000多萬人在酷暑中長時間排隊作核酸檢測，結果僅發現了兩例陽性。另外，深圳科興科學園10萬人突轉「黃碼」，颱風迫近前被迫排隊做核酸檢測。

美國之音引述人民網報導說，重慶市中心城區超過3000個核酸檢測點對1032萬人進行核酸檢測。官媒圖片顯示，醫務人員全副武裝身穿防護服。居民為避免酷暑，從凌晨開始排隊進行核酸檢測。截止到24日24時，這次的全員檢測僅發現兩例陽性感染者。

當局為確保轄區內全員參加核酸檢測，對該地區所有人賦橙色健康碼，只有參加核酸檢測後，健康碼才會變綠。未經核酸檢測的居民無法參加聚集、會議、商業活動、進入封閉的公共場所等。

另據自由亞洲電台報導，中國疫情下大規模的核酸檢測被指勞民傷財，在杭州、深圳等大城市有賦黃碼予民眾強制做核酸，網友擔憂這種做法會全中國適用。颱風天「馬鞍」迫近前，深圳科興科技園有10萬人忽然被賦予黃碼，為了趕及回家，大批人排隊湧去做核酸。

深圳科興科學園疫情防控一度成為微博熱搜，數萬人排隊做核酸的畫面在網上熱傳。有民眾稱，「還碰上颱風天，大量核酸點5時就關閉了，因此現在排隊做核酸的人好多」。有網友指，「又疫情、又有颱風，打工人真的不容易啊」。

檢測 疫情 健康碼

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