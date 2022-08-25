河南揪「水中殺手」 抽乾數十萬立方湖水抓「怪魚」

平頂山一湖中現怪魚。（河南都市頻道報導截圖）

河南 汝州市近日有民眾反映，在當地的中央公園 雲禪湖中出現了一隻體型龐大的「怪魚」，根據目擊者介紹，這條「怪魚」體長約七、八十公分，一開始大家還以為是青魚或巨鯰，後來專家根據其特徵判斷，很有可能是高危外來生物「鱷雀鱔」。

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環球網報導，汝州市委市政府在接獲消息後，立即組織打撈隊進行捕捉打撈，但沒有打撈到，最終決定從7月26日開始用水泵等設施將雲禪湖的湖水抽乾，找出這些高危外來生物鱷雀鱔，以杜絕這種外來物種的入侵。

目前抽水工程已進行將近一個月的時間，青瞳視角報導，24日，視頻顯示，雲禪湖湖水已經排乾，專業人員進行現場作業，但截至24日，「怪魚」仍未被抓到。23日當天打撈隊進行捕捉，有大約3700萬人在線觀看抓捕過程，因鱷雀鱔藏身於管道內，管道內還有水和淤泥，抓捕人員未能發現鱷雀鱔，抓捕未果。

汝州市中央公園雲禪湖。（取材自豫視頻）

平頂山當地一居民稱，「以前湖裡很多魚，被牠吃了不少，聽說個頭有一米來長，最長可以長到3米多。」該居民稱，「聽說那個怪魚躲進了管道裡，管道很深，還有淤泥」。

報導指出，據平頂山市水產部門專家介紹，鱷雀鱔屬於雀鱔目、雀鱔科、大雀鱔屬動物，鱷雀鱔確實是所有雀鱔中體型最大的一種，長度能達到3米，頭部也比其他雀鱔要寬，其外形鮮明，魚身呈長筒形，吻部前突，跟鱷魚一樣的短吻和上下顎密布兩排匕首般鋒利的牙齒。

當地抽乾數十萬立方湖水尋找「怪魚」。（取材自豫視頻）

專家指出，一條鱷雀鱔就可以吃掉一個湖裡的魚，號稱「水中殺手」，其生存能力非常強，不僅性情兇猛，還會咬人，主要以捕食水中魚類為主。由於鱷雀鱔在中國的生態環境中並沒有任何天敵，因此該物種出現將會造成生態環境破壞。

雲禪湖屬於人工湖，通常生物種群相對穩定，魚群並不會通過自然遷移的方式進入湖內，那麼該湖內的「水怪」是如何進入的？專家分析，主要原因可能是盲目放生，鱷雀鱔是遠古物種，其外形獨特，引起部分魚友養殖鱷雀鱔的興趣，但是隨著鱷雀鱔的體型越來越大，食量驚人，不少魚友的家中環境養殖不足，導致魚友選擇將其放生。