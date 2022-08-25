我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

200斤胖媽逆襲變身健美冠軍 還考上南體研究生

中國新聞組／即時報導
龐時杰參加健美賽時的模樣。(取材自紫牛新聞)
龐時杰參加健美賽時的模樣。(取材自紫牛新聞)

江蘇淮安37歲女子龐時傑，原本是一個體重200斤的「胖媽媽」，如今逆襲變成健美冠軍，又考上了南京體育學院運動訓練專業的研究生，還因此登上微博熱搜，網友們看到她自信的笑容跟姣好的身材，紛紛給這位「辣媽」點讚。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，龐時傑是淮安市一名小學語文老師，生完兩個孩子後身材發胖，體重一度達到200斤。龐時傑一開始採用非常極端的方法，瘋狂跑步，經常不吃飯，導致身體虛弱，甚至出現膝關節積液、肌腱炎復發的情況，不健康的減脂方式，讓她一度身體狀態特別不好。

2014年，她接觸健身和科學飲食，慢慢地愛上了運動，「那時候明白只有運動和科學飲食才能讓自己健康地瘦下來，所以經常下了班就泡健身房，一待就是幾個小時。」後來龐時傑漸漸瘦了下來，身材越來越好，教練還開玩笑跟她說，可以去試試參加健美比賽。

據報導，2017年4月，龐時傑到南京參加一場健身健美邀請賽，第一次參賽就獲得比基尼組第六名，讓她驚喜之餘更加刻苦訓練，希望下次爭取更好的成績。同一年6月10日，龐時傑在淮安市健身健美錦標賽女子比基尼項目中獲得第一名，此後，龐時傑時常參加各種健身健美比賽和馬拉松比賽，體重常年維持在110斤左右，還在廣州、淮安、三亞等地的健身健美大賽中斬獲各類獎項。

龐時傑獲得各種榮耀，又先後成為了健康管理師、運動營養師之後，她又想在運動領域有新的突破，於是2020年決定報考南京體育學院運動訓練專業的碩士研究生。為此她每天淩晨兩三點就起床背書，剪去留了七年的長髮，還買了一台跑步機放在家，一邊看學習視頻一邊跑步，也陪兒子學習。2021年6月，龐時傑順利拿到南京體育學院碩士研究生的錄取通知書。

龐時傑說，雖然如願考上了研究生，她還是會繼續保持學習習慣，「我的英語很差，考研的時候只考了35分，今年暑假我決定從最簡單的英語開始惡補。」她還表示，讀完碩士後想再考博士或者教育學碩士，「我不是為了評職稱或得到什麼東西而學習，單純是享受學習的樂趣，可以給我帶來很多快樂」。

龐時杰獲得許多榮譽。(取材自紫牛新聞)
龐時杰獲得許多榮譽。(取材自紫牛新聞)
龐時杰與兒子們。(取材自紫牛新聞)
龐時杰與兒子們。(取材自紫牛新聞)

健身 教育 馬拉松

上一則

港紅館事故3肇因 鋼索承受力低、安裝不當、屏幕超重

下一則

港確診破7000宗 不排除過萬例將收緊防疫

延伸閱讀

Peloton進駐亞馬遜 賣健身器材

Peloton進駐亞馬遜 賣健身器材
腦癱兒→英博士 南京90後攻AI 診斷新冠97%準確

腦癱兒→英博士 南京90後攻AI 診斷新冠97%準確
太陽公公威力太大 南京冰墩墩變「焦墩墩」

太陽公公威力太大 南京冰墩墩變「焦墩墩」
放閃霍建華 46歲林心如度假辣秀比基尼

放閃霍建華 46歲林心如度假辣秀比基尼

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包