200斤胖媽逆襲變身健美冠軍 還考上南體研究生

龐時杰參加健美賽時的模樣。(取材自紫牛新聞)

江蘇淮安37歲女子龐時傑，原本是一個體重200斤的「胖媽媽」，如今逆襲變成健美冠軍，又考上了南京體育學院運動訓練專業的研究生，還因此登上微博熱搜，網友們看到她自信的笑容跟姣好的身材，紛紛給這位「辣媽」點讚。

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紫牛新聞報導，龐時傑是淮安市一名小學語文老師，生完兩個孩子後身材發胖，體重一度達到200斤。龐時傑一開始採用非常極端的方法，瘋狂跑步，經常不吃飯，導致身體虛弱，甚至出現膝關節積液、肌腱炎復發的情況，不健康的減脂方式，讓她一度身體狀態特別不好。

2014年，她接觸健身 和科學飲食，慢慢地愛上了運動，「那時候明白只有運動和科學飲食才能讓自己健康地瘦下來，所以經常下了班就泡健身房，一待就是幾個小時。」後來龐時傑漸漸瘦了下來，身材越來越好，教練還開玩笑跟她說，可以去試試參加健美比賽。

據報導，2017年4月，龐時傑到南京參加一場健身健美邀請賽，第一次參賽就獲得比基尼組第六名，讓她驚喜之餘更加刻苦訓練，希望下次爭取更好的成績。同一年6月10日，龐時傑在淮安市健身健美錦標賽女子比基尼項目中獲得第一名，此後，龐時傑時常參加各種健身健美比賽和馬拉松 比賽，體重常年維持在110斤左右，還在廣州、淮安、三亞等地的健身健美大賽中斬獲各類獎項。

龐時傑獲得各種榮耀，又先後成為了健康管理師、運動營養師之後，她又想在運動領域有新的突破，於是2020年決定報考南京體育學院運動訓練專業的碩士研究生。為此她每天淩晨兩三點就起床背書，剪去留了七年的長髮，還買了一台跑步機放在家，一邊看學習視頻一邊跑步，也陪兒子學習。2021年6月，龐時傑順利拿到南京體育學院碩士研究生的錄取通知書。

龐時傑說，雖然如願考上了研究生，她還是會繼續保持學習習慣，「我的英語很差，考研的時候只考了35分，今年暑假我決定從最簡單的英語開始惡補。」她還表示，讀完碩士後想再考博士或者教育 學碩士，「我不是為了評職稱或得到什麼東西而學習，單純是享受學習的樂趣，可以給我帶來很多快樂」。