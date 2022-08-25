大嘴長耳、頭頂站1小人…三星堆驚現最大神獸
四川廣漢三星堆遺址又有重大發現，在8號祭祀坑成功提取出一件大型立人神獸，是三星堆迄今出土眾多動物造型青銅器中最大的一件。
來源：YouTube
綜合媒體報導，相比於其他獸形青銅器大約長20至30厘米，8號坑這件「大型立人神獸」長度與高度都是一米左右，體型非常龐大。它的腹內是中空的，填了很多土，所以總重量估計可能150公斤以上。由於在坑內的姿態是平躺的，它的右耳部分可能已出現裂痕。
8號坑負責人趙昊說，神獸的右耳非常有趣，很長有點像兔子耳朵，還有很寬的嘴，同時頭上還頂著一個長耳朵，這也是非常有趣的一點。
另外，在神獸的身下，考古隊員還發現一個青銅小立人，頭部已經缺失；青銅神獸的周邊另發現姿態不同的小立人，推測這些小立人可能都是神獸身體的一部分。
這件青銅器有著大口、立耳、捲髮、細腰、長尾、小粗腿，頭頂上有犄角，上面還站了一個人——這人身穿長袍，身形較瘦，據考古學者推測，這個人或許正在駕馭或控制這頭神獸。
在神獸胸口一個比較寬的面上還刻有一棵神樹，「樹是直接鑄造在上面的，能看出來三星堆人的神樹崇拜，或者把神樹當作神靈的存在」，趙昊說，這是三星堆遺址從未出現過的新器型。
另外，考古隊員還在8號坑提取「鳳鳥柱頭」，據介紹，這是三星堆目前發現的最大、最完整的一件鳥形青銅器。緊挨「鳳鳥柱頭」、造型精美、目前唯一的「鏤空鳳鳥」也被提取。
三星堆8號坑已見底，發掘步入尾聲，在坑西部仍有虎頭龍身像、大型青銅尊罍及大型神樹樹枝等待提取，預計8號坑現場的文物提取工作將於9月中下旬結束。
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