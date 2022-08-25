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解放軍運油20、殲20、殲16 首度同框

中國新聞組／北京25日電
中國發布空軍殲20、殲16、運油20三機同框照。（取材自央視軍事）
中國發布空軍殲20、殲16、運油20三機同框照。（取材自央視軍事）

據央視新聞消息，24日，在2022解放軍空軍航空開放活動暨長春航空展記者會上，中國軍方首次發布運油20、殲20、殲16三機同框照。

解放軍空軍新聞發言人申進科大校表示，空軍殲20、運20、運油20等「20系列」戰機將會在開放活動中集中亮相，展現空軍「奮鬥強軍·奮飛十年」的建設發展成就，讓強軍夢「飛入尋常百姓家」。

「飛入尋常百姓家」出自唐代劉禹錫的「烏衣巷」；有媒體報導指出，隨著中共20大即將召開，各種小道消息流傳，申進科引用該句，加上近期中美關係惡化導致經濟受創，國內民生包括清零政策、爛尾樓、通膨等問題浮上檯面，很難不讓人聯想到近期的中南海政局變化，恐怕後續將引發不小爭議。

值得注意的是，中國新一代空中加油裝備運油20首次公開展示，該機型曾在中國大陸釋出對台軍演的視頻中現身過。

記者會也公布2022空軍航空開放活動飛行表演陣容，包括：殲20、運20、殲16等新型戰機將進行空中展示。據了解，今年長春航空展於26日至30日舉行，對觀眾連續開放五日。

據報導，殲20、運20、運油20三機「同框照」首次發布，軍事專家宋心之表示，這說明運油20已經正式通過空軍的性能鑑定，是一個非常重要的飛機型號成熟的里程碑。

他表示，載重量能夠達到60噸以上，起飛重量在200噸以上的大型運輸機，世界各國能造的並不太多。運-20是可以達66噸的，完全可以裝載一輛主戰坦克，這就說明它是一架具有戰略運輸能力的大型運輸機。目前僅美國、俄羅斯、中國具備這個能力。這樣的大型運輸機改成運油20以後，總載油量超過100噸，給別的飛機加油的油量可能會超過50噸，非常可觀。

運油20首度對公眾展示。（取材自央視軍事）
運油20首度對公眾展示。（取材自央視軍事）

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