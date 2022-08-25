時隔兩年 中放寬留學、商務入境 專家：不代表防控放鬆

時隔兩年，中國首次放寬對外國留學生等人士入境限制。（新華社）

時隔兩年，中國首次放寬對外國留學生 等人士入境限制。中國駐美國、日本、印度 等大使館23日公告，自昨（24日）凌晨起，持有效學習居留許可的外國留學生及有效APEC商務旅行卡人員，無需重新辦理赴華簽證即可入境中國。不過據了解，此舉不代表中國放鬆防控措施，因隔離時間短期內不會縮短，加上航班有限且機票價格不菲，部分留學生赴中路途依然艱難。

中國自2020年3月28日起暫停外國留學生、持APEC商務旅行卡等外國人士入境，同年9月允許持有效工作簽證或家庭團聚居留許可的外國人入境。歷經兩年又五個月的邊境管制終於進一步放寬。

包括中國駐德國、新加坡、英國、美國、南非、澳洲、尼泊爾、紐西蘭、馬來西亞等大使館都陸續公告，自24日0時起，持有效APEC商務旅行卡和學習類居留許可人員無需重新辦理赴華簽證。另據環球網報導，菲律賓、阿富汗、阿爾及利亞、玻利維亞、黎巴嫩和越南等國的學生也將獲准申請赴中簽證。

不過據環球時報報導，深圳第三人民醫院院長盧洪洲此前表示，歡迎留學生赴華並不意味著中國放鬆疫情 防控措施或放棄「動態清零」總方針，相信短期內不太可能縮短入境人士的隔離檢疫時間。

中央社報導，根據中國官方數據，2021年外國留學生總數逾44萬人。目前絕大部分還在海外，包括疫情前回國但仍在學的留學生，以及疫情前、疫情期間錄取但無法入境的留學生。預估接下來赴中機票需求量大增。但面對嚴格的疫情防控，外國留學生赴中路途依然艱難。

首先，中國仍維持入境人士要採取7天集中隔離及3天居家健康監測，在集中隔離時要接受5次核酸檢測，並在居家健康監測第3天接受核酸檢測。其次，中國迄今仍對國際定期客運航班實施「熔斷」措施，這造成許多國家迄今沒有直飛中國航班，學生必須透過轉機，搭機成本大增且困難。

以在中國讀書的印度留學生約有2.3萬人為例，由於中印之間直航航班尚未恢復，赴中留學生必須透過第三國中轉才能入境中國，目前較經濟實惠是經香港轉機，但單程機票價格一般都要人民幣萬元以上，這對很多印度留學生來說，是一筆不菲的開支。一名印度學生表示，希望能以合理的價格儘早恢復印度到中國的直飛航班。