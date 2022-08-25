「買好房送打穀子」 四川售屋再出奇招

近日一張「買好房送打穀子」的海報在網路流傳。(取材自每日經濟新聞)

房市低迷，地方政府和開發商為了賣房，各種新奇、優惠促銷招數盡出；繼「小麥換房」「大蒜換房」、「買房送豬」，重慶湖山雲著項目則推出「買好房送打穀子」活動，四川眉山市政府還打算推出團購30套以上新房，可優惠購房款的3%的辦法。

每日經濟新聞報導指出，高溫 遇上秋收，房地產 營銷順勢打起「主意」。近日一張「買好房送打穀子」的海報在網絡流傳。海報上，幾名置業顧問與業主手拉橫幅在田間合影，橫幅上寫著「恭喜**業主成交，專業打穀子我們隨叫隨到」等內容。

據了解，是金輝集團與鼎盛置業共同開發的重慶湖山雲著項目推出「買好房送打穀子」活動，並且「已經有客戶買了。」

置業顧問確認海報信息真實性，「這個客戶是梁平和林鎮的李老師，之前就已經來項目了解過。」這名客戶種的一畝左右稻子熟了要搶收，沒時間選房、訂房，於是項目才決定出動六名工作人員免費上門服務。

「除銷售人員外，其餘三位都有三年以上務農經驗，所以對打穀子也很熟悉，」據報導，置業顧問表示，「目前活動還在持續，如果客戶需要，我們都會盡力滿足，之前還做過幫業主曬豇豆收豇豆、布置結婚現場等方面的事情。」

報導指出，今年以來，全國已有多個樓盤推出與農產品相關的優惠折扣活動；最早是6月20日，河南 本土開發商建業集團分別在河南民權縣推出「小麥換房」：每斤2元人民幣(約0.29美元)抵首付，最高可抵16萬元房款；在河南杞縣建業城，則可以「大蒜換房」：每斤五元，一套房子最多可抵10萬元。

之後，廣州增城一樓盤又推出「荔枝換房」活動，南京有開發商則打出「西瓜換房」促銷。

此外，據澎湃新聞報導，四川眉山市住房和城鄉建設局牽頭擬定「市外在眉團購新建商品住宅配套政策（徵求意見稿）」；「徵求意見稿」顯示，市外黨政機關、企事業單位和社會團體在眉山市範圍內一次性購買30套以上的新建商品住宅，除享受眉山市現有統一的購房政策，還可以由住建部門協調房地產開發企業再給予購房優惠。

「徵求意見稿」顯示，一次性團購30套以上的優惠購房款的3%，一次性團購50套以上的優惠購房款的4%，一次性團購100套以上的優惠購房款的5%，具體優惠根據不同樓盤情況確定。