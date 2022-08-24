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We愛兩岸青年短片大賽啟動 有機會和影視大咖近距離互動

特派記者林宸誼／上海即時報導

備受兩岸影視界和青年矚目的第六屆We愛·兩岸青年短片大賽，8月24日正式啟動，即日起至10月21日，歡迎兩岸青年登陸大賽官網投稿參賽。

由上海大學、上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心指導，上海大學上海電影學院、滬測資訊科技主辦，上海市廣播影視製作業行業協會、上海文廣互動電視有限公司、MMA微電影協會、台北市影音節目製作商業同業公會協辦的We愛·第六屆兩岸青年短片大賽，將延續以「我們愛」為主題，面向兩岸青年徵集短片作品。

為 鼓勵更多優秀的短片作品加入，第六屆將徵集作品的時長增加至30分鐘以內，讓更多兩岸優秀的影片能夠參與進來，尤其歡迎兩岸青年合拍作品參賽。

新加盟的主辦方上海大學上海電影學院成立於2015年7月5日，首任院長為著名導演陳凱歌。上海電影學院前身為成立於1995年由著名導演謝晉擔任院長的上海大學影視藝術技術學院。歷經20多年的創新發展和內涵建設，學院已成為大陸最好的影視院校之一。上海大學也一直重視電影學科的發展，支持兩岸青年影人的創作實踐活動，期待在這次話動中能湧現出更多更精彩的優秀作品。

本屆大賽包含作品徵集、作品評審、We愛交流營、頒獎典禮等主要環節，在短片作品參賽評獎的同時，大賽將設計兩岸青年線上交流、互動分享、合作合拍、輔導創作等學習交流及與影視大咖近距離互動的寶貴機會。

本屆大賽將於8月24日至10月21日面向兩岸青年徵集優秀作品，11月10 日公布入圍作品名單，12月上旬，邀請兩岸入圍作品主創團隊到上海和臺北兩地進行線上線下We愛交流營活動。本屆大賽頒獎典禮將於We愛交流營活動後，在上海和臺北兩地同步舉行，屆時會揭曉大賽We愛獎、金獎、銀獎、銅獎、優秀獎等各大獎項。

本屆大賽報名方式及更多，請關注官網 http://www.shxfuture.com/進行線上報名。

電影 導演 入圍

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