藥神爸製藥救子：兒已注射基因藥 等待奇蹟出現

徐偉在替徐顥洋做康復運動。(取材自澎湃新聞)

為了救兒子而走上自製藥一途的「藥神爸爸」徐偉，在兒子徐顥洋三歲生日之後，將一小管無色液體注入他的體內。理論上來說，這針基因藥物能夠治療兒子的罕見病門克斯（Menkes）綜合症，但徐顥洋不明原因的發燒讓徐偉煎熬多時；所幸兒子挺過這關，接下來便是靜待藥物生效。

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北青網報導，門克斯綜合症是一種罕見的先天性銅代謝異常疾病，患兒出生時正常，多在2至4個月開始出現症狀，典型症狀包括頭髮捲曲、生理功能退化、精神發育遲緩、血液中銅水平低，目前尚無Menkes病例活過四歲。徐顥洋在8個月時確診此病。

報導指出，從2020年9月成功製備組氨酸銅，到完成全球第一例對門克斯綜合症患者使用基因藥物的臨床試驗，徐偉認為自己在製藥救兒這條路上，已經做完了所有能做的事，他等待著基因藥物在兒子身上產生效果的那一刻。

為了建立「給藥通道」，徐偉帶著兒子輾轉了兩家醫院，住了三次院，最終在昆明市920醫院完成。當徐顥洋安靜地被醫生抱出來時，徐顥洋的媽媽姚露鬆了一口氣。但當晚，她的心又緊繃了起來，徐顥洋發燒了，被送往醫院。

報導說，徐偉和姚露在病床邊進行24小時陪護。病床上的兒子一直在哭，為了進行給藥通道的建立，他已經一天沒有喝水，嘴巴上乾得起皮。姚露試著拿棉籤給兒子的嘴唇沾點水，但徐顥洋突然開始發熱驚厥，醫生用濕潤棉籤壓住孩子舌頭，防止嘔吐或氣管堵塞。

姚露從沒有過這樣的煎熬，她每幾個小時會出去「透口氣，但又不敢休息太久」。五天後，徐顥洋挺過了這一關，出院了。不久後，在一家醫院裡，一小管基因藥物被注入徐顥洋的體內，整個過程不到5分鐘。

那之後，徐顥洋時而會發燒。「各種檢查都做了，就是找不到原因，」姚露焦慮不安，「連續發燒十幾天，哪怕是大人都受不了吧？」姚露和徐偉曾凌晨一點帶著兒子去昆明兒童醫院，待在急診室門口。

報導指出，徐偉自己也研究起兒子發燒的原因。一天早上6點左右，在服用抗免疫反應的藥物甲強龍之後，徐顥洋發燒到37.8攝氏度，徐偉用聽診器聽兒子身上的各個部位，發現兒子每一次哼哼都伴隨著胃部的「咕咕」聲。他查看甲強龍的副作用，發現這個藥物可能會導致胃酸分泌過多，並立刻在網上下單了一盒奧美拉唑（一種用於減少胃酸的藥物）。在給徐顥洋服用奧美拉唑一個小時後，他的體溫退到了36.5攝氏度。

「什麼藥神，什麼很厲害，我看什麼時候我的小孫孫能動能走了，我才覺得徐偉厲害。」徐顥洋的爺爺說，他的小小願望，就是給徐顥洋進行康復訓練，「到時候我就天天幫他拉腿、抻胳膊。」當下，全家人都在等待著徐顥洋不再發燒，開始恢復的那天，也等待著一家人的生活恢復正常的那一天。

幾天後，徐顥洋的體溫退了下來，不再發燒，徐偉鬆了一口氣。

比起一個月前，徐顥洋哭鬧的頻率有所減少。當徐偉用一支拍手器在他附近拍手時，徐顥洋的頭跟著拍手器轉過來再轉過去，在徐偉看來，這樣的動作，是徐顥洋以前從沒有過的。雖然仍不確定兒子的身體能恢復到什麽程度，但徐偉認為，基因藥物已經在他身體裡產生了作用。