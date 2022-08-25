25歲券商助理碩士美女 代表中國爭「世姐」后冠

據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博，現年25歲的秦澤文，身高173公分，碩士學歷，擅長京劇、舞蹈、鋼琴，曾榮獲華東錦標賽金牌。第71屆世界小姐中國區大賽官方微博

根據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博 宣布，「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」消息隨後在金融圈引起熱烈討論，因為這位佳麗—秦澤文曾任職於安信證券 研究所，擔任研究助理。

不過，時代周報報導，梳理第71屆世界小姐中國區總決賽信息發現，此次決賽共有18名選手獲獎，包括東西南北中5個賽區冠亞季軍共15人，以及中國區前三強，分別為阮玥、以及亞軍唐蘇蘇、季軍胡可瑜。

現年25歲的秦澤文，身高173公分，碩士學歷，擅長京劇、舞蹈、鋼琴，將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。(取材自微博)

官方公布的名單中看，此次代表中國區角逐本屆世界小姐全球總決賽的秦澤文並未在上述18名獲獎名單中。

為何選擇秦澤文代表中國區參賽，讓外界疑惑。對此，第71屆世界小姐中國區大賽相關負責人表示：「暫不回應，請等待官方通知。」

證券日報報導，秦澤文在微信 朋友圈回應表示，是為了兒時的夢想去逐夢了。世界小姐各國的冠軍不乏年輕的女企業家、千億慈善基金會的女主席、著名女記者、著名律師、作家、青年科學家。它是為女性發聲的媒介，「我會將金融行業女性的聲音帶去世界的舞台。」

中證協的信息顯示，秦澤文確實曾任職於安信證券，時間為2021年8月12日至2022年1月4日， 執業崗位為「一般證券業務」，也就是說尚未取得分析師資質。目前秦澤文已經從安信證券離職。

根據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博，現年25歲的秦澤文，身高173公分，碩士學歷，擅長京劇、舞蹈、鋼琴，曾榮獲華東錦標賽金牌。

值得注意的是，先前的8月14日，第71屆世界小姐中國區組委會發布通告表示，近段時間， 收到針對原第71屆世界小姐中國區總冠軍阮玥的舉報信。經調查發現，總冠軍阮玥存在違反世界小姐『促進世界和平、樹立傑出婦女榜樣」宗旨的系列不當行為。經過組委會委員表決， 決定取消阮玥選手在第71屆世界小姐中國區賽事中所取得的全部榮譽，禁止其使用比賽的任何頭銜。