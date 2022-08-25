山西女考研失敗 回鄉當博主暴紅 被稱低齡版高圓圓

王芳芳的視頻裡吸引大量網友發彈幕。(取材自觀察者網)

今年20出頭的王芳芳，本科學習經濟學，今年初考研386分卻落榜，她沒有選擇再戰，也沒有試圖在大城市找工作，而是回到老家山西運城。在網上講自己「考研失敗」後回到老家過著平淡日子的視頻，竟然暴紅，播放量高達幾百萬。

來源：YouTube

觀察者網報導，王芳芳在3月9日更新了帳號的第一個視頻——「給考研畫上一個感嘆號吧，不調劑了，在老家找工作了！」。時長僅3分17秒，卻讓她獲得了上百萬的播放量，這是很多up主夢寐以求的數據。

儘管一個月只更新了13個視頻，王芳芳卻漲粉近20萬，如今視頻「畢業回到家鄉小縣城，生活變得簡單，平靜！躺到傍晚，還是起床買點冰淇淋吧」的播放量累計高達443萬。收穫40萬粉絲時，距離她發布第一個視頻才過去5個月。

視頻裡簡單快樂的王芳芳讓網友們覺得親切可愛，不少粉絲把她稱為「雲女友」，視頻彈幕和評論區經常淪陷於「土味告白」。對於這些「愛稱」，王芳芳倒不是很敏感：「我有時候也對著我喜歡的女孩子叫老婆！」

也有人認為「王芳芳」是一款「精心定位的產品」，形容她是「二次元低齡版高圓圓 」。

王芳芳不是個例，她與其他同類型帳號一起被網友戲稱為「反內卷」up主。

不過，也許是因為王芳芳的視頻比較「火」，大家默認她是「專家」，讓她有種「菜鳥被當成了專家的心虛」。於是王芳芳辭職了。

對於一砲而紅的博主「事業」，王芳芳卻認為自己「沒有紅」。粉絲在抖音 帳號裡催更，王芳芳並不著急。王芳芳想在視頻裡展現的很簡單，「生活確實是要往前走的，要給別人一種向上的感覺」，「可以吐槽，但不能抱怨」，這是她對自己的創作要求。