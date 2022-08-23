中國房產廉政風暴 罕見1天4央國企高層落馬

華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查。（取材自運營商財經網）

中國地方紀委監委一天發布四位房地產 央國企高層落馬公告，中媒稱實屬罕見。四川省紀委監委、深圳市紀委監委、廈門市紀委監委於23日先後發布華潤置地、深圳人才安居集團、廈門建發集團共計四名高層（包括前高層）涉嫌嚴重違紀違法的公告。

23日午間，四川省紀委監委微信 公眾號「廉潔四川」發布消息稱，華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，經中國國家監委指定四川省監委管轄，四川省監委指定綿陽市監委管轄，綿陽市監委正對其進行監察調查。

當日稍晚，中共 深圳市紀律檢查委員會、深圳市監察委員會發布公告稱，深圳市人才安居集團有限公司副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法。

23日晚間，廈門市紀委監委網站發布公告指出，廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理，建發房地產集團有限公司黨委書記、董事長莊躍凱涉嫌嚴重違紀違法；同一時間也公告，廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法。兩人目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

而涉事的集團屬於當地重點國企。據建發集團官網介紹，建發脫胎於1980年成立的廈門建設發展公司，目前年營業收入超人民幣7000億元，資產規模超6500億元。該集團名列近期發布的2022年《財富》世界500強排行榜中。

深圳市人才安居集團於2016年6月30日註冊成立，註冊資本1000億元，其註冊資本金規模約是萬科的9倍、碧桂園地產集團的7倍。深圳人才安居集團為深圳市國資委下屬獨資公司，主要職能是建設籌集人才住房、安居型商品房和公共租賃住房，涉及房源約佔深圳全市同期總量的三分之一。