我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

史丹福胡佛學者團訪台 蔡英文總統接見

中國房產廉政風暴 罕見1天4央國企高層落馬

記者黃雅慧／即時報導
華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查。（取材自運營商財經網）
華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查。（取材自運營商財經網）

中國地方紀委監委一天發布四位房地產央國企高層落馬公告，中媒稱實屬罕見。四川省紀委監委、深圳市紀委監委、廈門市紀委監委於23日先後發布華潤置地、深圳人才安居集團、廈門建發集團共計四名高層（包括前高層）涉嫌嚴重違紀違法的公告。

23日午間，四川省紀委監委微信公眾號「廉潔四川」發布消息稱，華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，經中國國家監委指定四川省監委管轄，四川省監委指定綿陽市監委管轄，綿陽市監委正對其進行監察調查。

當日稍晚，中共深圳市紀律檢查委員會、深圳市監察委員會發布公告稱，深圳市人才安居集團有限公司副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法。

23日晚間，廈門市紀委監委網站發布公告指出，廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理，建發房地產集團有限公司黨委書記、董事長莊躍凱涉嫌嚴重違紀違法；同一時間也公告，廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法。兩人目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

而涉事的集團屬於當地重點國企。據建發集團官網介紹，建發脫胎於1980年成立的廈門建設發展公司，目前年營業收入超人民幣7000億元，資產規模超6500億元。該集團名列近期發布的2022年《財富》世界500強排行榜中。

深圳市人才安居集團於2016年6月30日註冊成立，註冊資本1000億元，其註冊資本金規模約是萬科的9倍、碧桂園地產集團的7倍。深圳人才安居集團為深圳市國資委下屬獨資公司，主要職能是建設籌集人才住房、安居型商品房和公共租賃住房，涉及房源約佔深圳全市同期總量的三分之一。

房地產 微信 中共

上一則

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

延伸閱讀

夏立言與廈門台商餐敘 建議盡速開放小三通

夏立言與廈門台商餐敘 建議盡速開放小三通
廈門給魚蝦做核酸 民眾錯愕：魚會「肺」炎嗎？

廈門給魚蝦做核酸 民眾錯愕：魚會「肺」炎嗎？
福建廈門新冠疫情升溫 連3天全員核酸篩檢

福建廈門新冠疫情升溫 連3天全員核酸篩檢
中國房企資金吃緊有救了 將由國企承銷債券 提供示範性公司支持

中國房企資金吃緊有救了 將由國企承銷債券 提供示範性公司支持

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38
美國「雷根」號航空母艦打擊群。（Getty Images）

中智庫：美「雷根」號航母若航行台灣海峽 等於自殺

2022-08-20 21:16

超人氣

更多 >
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單