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新東方召回老師做主播 前員工：非人人都是董宇輝

中國新聞組／北京24日電
近來，雙語直播帶貨的新東方老師董宇輝走紅，這種帶貨模式已成為新東方旗下「東方甄選」電商直播間裡的常態。圖為民眾在手機上觀看董宇輝直播。（中新社）
近來，雙語直播帶貨的新東方老師董宇輝走紅，這種帶貨模式已成為新東方旗下「東方甄選」電商直播間裡的常態。圖為民眾在手機上觀看董宇輝直播。（中新社）

中國教育培訓機構「新東方」去年解雇了數以萬計的員工，近日多名新東方前員工表示，收到「老東家」的職位邀請。新東方「召回」老師的消息引發熱議，20日「新東方向所有離開老師發出職位邀請」的話題甚至登上微博熱搜。

新東方向離職老師發出邀請。(取材自紅星新聞)
新東方向離職老師發出邀請。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導，多名新東方前員工在微博、小紅書等社交平台表示，此次職位邀請中開放的崗位包括主播、高中全日制項目總監、銷售運營經理和品牌公關，工作地點均為北京。新東方還在招聘頁面末尾表示，未來將會有更多崗位開放。

從「新東方校友課堂」微信小程序上可以看到，新東方將此次崗位招聘命名為「歸巢計劃」。

東方甄選主播董宇輝數月前在直播時說道，「等新東方好的時候，把他們再接回來，我還挺想他們的」還一度淚灑直播間。如今，新東方真的開始「召回」老師了，

有不少網友對新東方此舉表示讚許，稱新東方是一家有良心的企業，但也有聲音認為新東方有營銷的意味。

4個開放崗位 有2個與直播相關

紅星資本局招聘頁面中看到，新東方此次招聘，主播職缺被放在首位，品牌公關職位的描述也與「直播」有密切關聯。

一位新東方前員工表示，新東方此舉顯示它是一家有情懷的企業，但對於目前開放的崗位卻並不感興趣，不是每個老師都能像董宇輝那樣適合做主播。還有前員工反問到：「直播間裝得下這麽多老師嗎？」

不少網友對新東方此次招聘的崗位產生質疑，「讓老師回去做銷售做主播，這兩職位只要是直播行業哪個公司不都招？」、「這是要全部轉主播和銷售？」

對此，新東方在線相關負責人回應稱，這次招聘的主播崗位不只是新東方直播間，還包括東方甄選直播間。

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