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重慶新冠疫情升溫 中心城區市民健康碼全轉橙碼

中國新聞組／北京24日電
8月24日0時起，重慶中心城區範圍內市民健康碼全部轉「橙碼」。(取材自「大風號」)
8月24日0時起，重慶中心城區範圍內市民健康碼全部轉「橙碼」。(取材自「大風號」)

處於高溫「火盆」的四川，近日疫情也悄悄升溫。重慶23日新增新冠肺炎40病例，疫情防控會要求24日0時起，重慶城區市民健康碼全部轉「橙碼」，完成一次核酸採樣後自動消窗，未做檢測者不得聚餐、前往公共場所。另外，河北涿州23日起全域展開靜默管理。

衛健委通報，23日新增本土病例380例，其中海南264例、西藏23例、重慶21例、四川15例。新增無症狀感染者1261例，其中西藏543例，海南336例，新疆169例，四川22例，重慶19例，河北10例。

央視新聞報導，重慶市政府副秘書長楊琳指出，3日疫情發生以來，重慶市至23日已連續發生15起本土疫情，關聯5個源頭、8個鏈條。

目前，合川、豐都、巫溪、璧山、九龍坡西彭鎮等地疫情已轉入常態化防控，渝北、開州、北碚、南岸等地疫情風險總體可控，但沙坪壩疫情形勢依然嚴峻，專家研判該起疫情後續在社會面仍可能發現病例。

而22日九龍坡疫情病例活動範圍廣、活動軌跡複雜，病毒隱蔽傳播時間長，存在較大社會面傳染風險。總體來看，當前全市疫情發展尚未見底，面臨較大的不確定性，疫情防控形勢嚴峻複雜。

因此，24日起對重慶市中心城區的所有市民群眾開展一輪核酸檢測。為確保應檢盡檢，中心城區市民群眾渝康碼將於24日0時起開始賦橙色彈窗，完成一次核酸採樣後即自動消窗。未做核酸檢測從第二天開始不得聚餐，不得參加會議和商務活動，不得前往空間密閉公共場所。

另新京報報導，河北涿州23日起展開全域靜默管理，實行臨時管控，並組織所有人員核酸檢測。

為防疫情風險外溢，對出入市域的道路及航站樓、火車站、高鐵站、汽車站等交通站點實行管控，在高速路口、國省幹道及其他卡口設置疫情防控服務點。

涿州全市實行靜默管理，每個村（社區）、居民小區只保留一個出入口，由村委會（社區）和責任單位實行24小時值班值守，居民除特殊情況外一律不得外出。全市有關經營活動暫停，將安排全員核酸檢測。

疫情 檢測 汽車

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