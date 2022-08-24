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中國電荒 煤炭供應猛增長 重挫潔能計畫

中國新聞組／北京24日電
中國電力短缺重挫潔能計劃畫，圖為中國的燃煤發電廠。（Getty Images）
中國電力短缺重挫潔能計劃畫，圖為中國的燃煤發電廠。（Getty Images）

由於60年罕見的持續高溫和乾旱嚴重影響中國的水利發電，北京當局為確保電力供應，擱置國家主席習近平之前主導的優先發展清潔能源計畫，轉而恢復大規模煤炭開採和外國煤炭進口。水利發電是中國發電供電僅次於煤炭的第二大電力來源。

美國之音引述美國有線電視新聞網（CNN）報導說，為了緩解用電緊張的局面，北京正在全力擴大煤礦的產量以及增加煤炭進口，以便確保火力發電。

來自中國發改委的數據顯示，中國全境火力發電廠8月前兩個星期每天消耗816萬噸燃料煤，同比增加15%。單日燃料煤消耗在8月3日達到創紀錄的850萬噸。

CNN指出，中國目前對煤炭發電的依賴已經超過去年。今年7月中國煤炭發電環比增加22%，在全國總發電量中占比達到69%。而去年煤炭發電在中國全國總發電量中的占比只有67.4%。

中國也從外國進口更多的煤炭。在美國和西方因莫斯科入侵烏克蘭而對俄羅斯實施制裁之際，中國則大幅增加俄羅斯煤炭的進口。中國海關總署20日公布的數據顯示，北京上個月從俄羅斯進口了742噸燃料煤，同比增加14%。這也是相同統計數據2017年開始以來的單月新高。

上海國泰君安證券公司的分析師本周在一份報告中指出，「水電的暴減將增加對煤炭的依賴，」報告認為，如果未來極端天氣持續，中國有可能增建更多的火力發電廠。

CNN引述凱投宏觀（Capital Economics）分析師的話說，中國還將增加煤炭產量和進口以彌補發電、供電的不足。

另據四川日報指出，受持續極端高溫乾旱影響，在水力發電量大減下，四川全省67座火力發電廠迅速補位，「滿發盡發」。但22日，67座火電廠共發電1275萬千瓦，也只占當日全四川電網最大負荷的25%左右。

據報導，目前，四川天然來水電量由同期約9億千瓦時降至約4.4億千瓦時，降幅超過51%。因水電發電能力斷崖式下降，造成全省供電支撐能力大幅下跌。為補上水電缺口，四川67座火力發電廠「火力全開」。

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