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橋上納涼、地下室睡覺… 停電苦 川渝人陷萬種焦灼

中國新聞組／北京24日電
成都某辦公室員工採用「古法降溫」，在塑膠盆裡放一大塊冰，後面再放置一部大風扇，猶如自家製冷風機。（取材自微博）
成都某辦公室員工採用「古法降溫」，在塑膠盆裡放一大塊冰，後面再放置一部大風扇，猶如自家製冷風機。（取材自微博）

四川省連日高溫，電力承壓，民生用電也受影響。許多四川達州地區居民發出飽受停電之苦的哀號 ，半夜在橋上納涼、到地下室睡覺的畫面令人同情，「川渝人停電後的一萬種焦灼」形成話題。在重慶，民眾也飽嘗限電苦，地鐵關燈「伸手不見五指」，車廂泛紅光，有網友認為宛如密室逃脫遊戲。

來源：YouTube

近日，「四川停電」等關鍵字紛紛登上微博熱搜榜。據九派新聞報導，18日，四川達州網友發布視頻稱，當地大量居民晚上11時還在橋上納涼。目擊者稱，城區每天都停電六、七個小時，高溫天停電的情況已經持續了一周左右，自己的店也因為停電一直處於暫停營業狀態。

另外，據每日人物社一篇名為「川渝人停電後的一萬種焦灼」報導，近日幾乎所有商業和辦公場所都接到有序限電的通知，關閉空調、電梯和大部分照明，或者採取輪番停電的措施，於是辦公室出現大冰塊「古法降溫」的畫面。在四川廣安，政府要求大型商業綜合體、KTV、洗腳房、麻將館、遊戲廳、電影院一律停業一周，超市、小賣部、水果店、藥房等生活保障場所每晚6時就得停業。

報導指出，一位名為張和平的小老闆在川東縣城裡開了一家300多平方米的製衣廠，工廠16日開始停電，生產線每天只能開工半天，但20多個工人的工資仍要照發，加上租金，每天要損失接近2000元人民幣(約292.5美元)。

而高溫天氣也導致養殖業損失慘重。據三農網報導，22日，四川一名女子分享一段視頻，該名女子表示，因當地連續停電，養殖場的雞全部死了，損失慘重。

另據香港01報導，重慶全城開啟「省電模式」，連地鐵也關閉部分照明設備，不少市民拍下難得一見的奇景。有車廂關閉全部照明燈，伸手不見五指。也有車廂內僅泛著紅光，氣氛詭異。有網友認為宛如密室逃脫遊戲，氛圍感很強，想去體驗一下。也有網友說，「好適合拍鬼片。」

其中一張網傳照片顯示，和往常所見白色照明燈光不同，一節地鐵車廂內顯示為紅色的燈光，並夾雜部分藍光，主光源疑似為車廂前部的LED螢幕發出。

據極目新聞報導，重慶市軌道交通（集團）有限公司客服熱線一名工作人員23日表示，根據節能的相關要求，有的站點及線路會關閉部分照明設備，車廂內會顯得比較黑。

另外一名工作人員表示，列車車廂兩端裝有LED顯示屏，顯示的都是重要信息，所以不會關。由於該螢幕顯示的是紅光，導致整個車廂氛圍感肯定不如燈光全開。他們已經關注到網友反映的情況，後續將進行適當調整，降低市民的不適感。

網傳重慶地鐵開啟「省電模式」，車廂關閉照明燈，氣氛詭異。(取材自極目新聞)
網傳重慶地鐵開啟「省電模式」，車廂關閉照明燈，氣氛詭異。(取材自極目新聞)
一名四川達州網友發布視頻稱，因城區每天停電六至七小時，當地大量居民晚上11時還在...
一名四川達州網友發布視頻稱，因城區每天停電六至七小時，當地大量居民晚上11時還在橋上納涼。(視頻截圖)
四川連日高溫加上無電可用，大量民眾到地下停車場打地鋪睡覺。（取材自微博）
四川連日高溫加上無電可用，大量民眾到地下停車場打地鋪睡覺。（取材自微博）

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