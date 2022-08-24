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「小小兵2」中國版結局響應政策? 主角生3胎

中國新聞組／北京24日電
「小小兵2」中國院線版結局中，格魯最後「回歸家庭」成了三寶爸。圖為中國網友在微博分享電影畫面截圖。(取材自微博)
「小小兵2」中國院線版結局中，格魯最後「回歸家庭」成了三寶爸。圖為中國網友在微博分享電影畫面截圖。(取材自微博)

美國受歡迎動畫電影「小小兵」出續集，但中國版結局被大改造，除了壞人入獄改邪歸正、主角格魯最後也得變成了生育模範父親，響應三胎政策。

綜合路透、美國之音報導，動畫電影「小小兵2：格魯的崛起」（Minions： The Rise Of Gru），中國片名為「小黃人大眼萌：神偷奶爸前傳」，日前在中國上映，網友發現中國上映的版本與國際版不同。

報導引述微博網友發文指出，在這部描繪搶劫的影片中，在中國版結局，審查人員對主要角色威酷魔王（Wild Knuckles）添加了一段後記，提到他被警察逮捕，入獄服刑20年。而威酷魔王的同夥格魯（Gru）則回到家人身邊，並提到「他最大的成就就是成為他三個女兒的父親」。

微博帳號「生活大爆炸TBBT」也提到，中國版的結局是壞人入獄改邪歸正、格魯長大後響應了三胎政策。

然而在影片的國際版中，故事中的兩位反英雄其實用計策逃過了追捕。微博影評者毒Sir提到，這部影片的中國版比國際版長了一分鐘。他反諷「唯獨我們就需要特別指導和呵護，生怕一部動畫片，把人教壞了」。

報導指出，中國執行了幾十年強制性的一胎化政策，如今面對人口高齡化問題，又轉向要求人們多生育。按照這種新的計劃生育政策，格魯似乎被塑造成模範父親。

報導進一步指出，中國對准許在國內戲院放映的海外電影有配額限制。很多在中國放映的好萊塢影片常會刪掉或修改某些鏡頭。

報導舉例，1999年的電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club），去年在中國的騰訊平台播放時，結局也被修改。原本故事中主角等人炸毀了摩天大樓，騰訊播出的版本卻沒有這樣的呈現，而是以字幕提到：警方「迅速發現了整個計畫，逮捕了所有罪犯，防止了炸彈爆炸。」

當時由於原版電影的粉絲普遍嘲諷了這樣的修改，甚至連導演和原著小說的作者都發表了回應，騰訊後來恢復了最初的結局。

「小小兵2：格魯的崛起」中國版結局被大改造。（圖：UIP提供）
「小小兵2：格魯的崛起」中國版結局被大改造。（圖：UIP提供）

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