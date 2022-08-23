我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川普曾保留超過300份國安、情報相關機密文件

NASA準備就緒 「阿提米絲1號」任務29日升空

減緩消融 四川冰川蓋2.0版「涼被」

中國新聞組╱北京23日電
為減緩四川達古冰川消融，科研團隊近日為它蓋上了2.0新版「涼被」。(取材自紅星新聞)
為減緩四川達古冰川消融，科研團隊近日為它蓋上了2.0新版「涼被」。(取材自紅星新聞)

為減緩冰川消融，南京大學科研團隊和達古冰川管理局近日一起為四川達古冰川蓋上了「涼被」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，隨著全球暖化，達古冰川面積半世紀內消融了70%左右。達古冰川管理局科研處工作人員張伏稱，2008年以前，達古17號冰川有很壯觀的冰崖景觀，冰崖高度可達十幾米，現在冰川向後退縮了幾百米，面積僅剩0.06平方公里，平均厚度僅剩8到9米，「再不保護，可能本世紀末前，它就會從地球上消失」。

科考發現，達古冰川1966年區域內有13條冰川，範圍5.334平方公里；2017年剩9條冰川，1.363平方公里；2020年雖然有10條冰川，但範圍遽減為0.407平方公里，冰川消融趨勢非常嚴峻。

「用人工手段減緩冰川消融尤為迫切。」南京大學副教授朱斌稱，2020年起，中國科學院研究團隊開始試驗，給達古冰川蓋上一層500平方米的土工織布「被子」，一年後，「蓋被子」區域的冰體消融速度明顯降低，與未覆蓋區域的冰體相比，能減緩冰川消融厚度達1.5米。

據報導，南京大學科研團隊近日又帶來2.0新版「涼被」來幫冰川「蓋被子」。朱斌說，之前的冰川「涼被」受制於「土工織布」等材料選擇，在降溫、防水、防污等方面未達理想；此次鋪設的新型輻射制冷材料，利用微納手段調控光譜性能，實現太陽光照下的自發高效降溫，比之前的材料更先進。

輻射制冷是一種新的制冷技術，有更高效的全天候制冷性能、低廉的材料成本和便捷的制備、安裝方式。

為減緩四川達古冰川消融，科研團隊近日為它蓋上了2.0新版「涼被」。(取材自紅星新...
為減緩四川達古冰川消融，科研團隊近日為它蓋上了2.0新版「涼被」。(取材自紅星新聞)

冰川 暖化

上一則

東南亞「賣豬仔」騙局 港再救1人 23人困柬緬

下一則

香港蘋果6前高層擬認勾結罪 黎智英、蘋果3公司拒認罪

延伸閱讀

好熱 四川南充葡萄曬成乾 重慶民眾過馬路 鞋子黏地面

好熱 四川南充葡萄曬成乾 重慶民眾過馬路 鞋子黏地面
四川葡萄曬成葡萄乾 農戶棄果保樹

四川葡萄曬成葡萄乾 農戶棄果保樹
乾旱加缺電 中國米、鋁、鋰、銅、矽生產備受威脅

乾旱加缺電 中國米、鋁、鋰、銅、矽生產備受威脅
四川嚴重缺電企業被迫停工 衝擊Tesla、上汽整車生產

四川嚴重缺電企業被迫停工 衝擊Tesla、上汽整車生產

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號