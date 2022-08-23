減緩消融 四川冰川蓋2.0版「涼被」

為減緩四川達古冰川消融，科研團隊近日為它蓋上了2.0新版「涼被」。(取材自紅星新聞)

為減緩冰川 消融，南京大學科研團隊和達古冰川管理局近日一起為四川達古冰川蓋上了「涼被」。

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紅星新聞報導，隨著全球暖化 ，達古冰川面積半世紀內消融了70%左右。達古冰川管理局科研處工作人員張伏稱，2008年以前，達古17號冰川有很壯觀的冰崖景觀，冰崖高度可達十幾米，現在冰川向後退縮了幾百米，面積僅剩0.06平方公里，平均厚度僅剩8到9米，「再不保護，可能本世紀末前，它就會從地球上消失」。

科考發現，達古冰川1966年區域內有13條冰川，範圍5.334平方公里；2017年剩9條冰川，1.363平方公里；2020年雖然有10條冰川，但範圍遽減為0.407平方公里，冰川消融趨勢非常嚴峻。

「用人工手段減緩冰川消融尤為迫切。」南京大學副教授朱斌稱，2020年起，中國科學院研究團隊開始試驗，給達古冰川蓋上一層500平方米的土工織布「被子」，一年後，「蓋被子」區域的冰體消融速度明顯降低，與未覆蓋區域的冰體相比，能減緩冰川消融厚度達1.5米。

據報導，南京大學科研團隊近日又帶來2.0新版「涼被」來幫冰川「蓋被子」。朱斌說，之前的冰川「涼被」受制於「土工織布」等材料選擇，在降溫、防水、防污等方面未達理想；此次鋪設的新型輻射制冷材料，利用微納手段調控光譜性能，實現太陽光照下的自發高效降溫，比之前的材料更先進。