101歲中國最後女酋長瑪麗亞·索 馴鹿旁辭世

中國最後一位女酋長瑪麗亞·索，已於8月20日辭世。（取自大陸國家民族事務委員會官網）

中國最後一位女酋長瑪麗亞·索的家人22日發訃聞稱，瑪麗亞·索因年歲已高，各項身體機能逐漸衰竭，儘管身體狀況不佳，瑪麗亞·索仍於近日上山看望她放養了一輩子的馴鹿，最後於8月20日2時27分在獵民點安詳辭世，嵩壽101歲。

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中新社報導，瑪麗亞·索生於1921年，鄂溫克族，畢生和她的族人生活在位於環北極地區泰加林帶最南端的山林之中。她是茅盾文學獎獲獎小說 《額爾古納河右岸》主角的原型，被譽為「中國最後的女酋長」。

報導指出，瑪力亞·索因固守山林發展馴鹿產業，深受鄉民尊重。丈夫去世後，因其擅長打獵和管理族群，成為中國最後一支使鹿部落的女酋長。瑪力亞·索90多歲時還在山上飼養馴鹿，繼續傳承著馴鹿文化。

瑪利亞·索常說，「馴鹿就像我的孩子一樣，我非常愛它們。」瑪力亞·索的女兒得克沙·何表示，「母親一輩子生活在山林裡與馴鹿為伴，帶領著使鹿鄂溫克族從原始社會步入現代生活。」

國家民族事務委員會2017年發表的「瑪利亞·索和她的馴鹿、山林」文章指出，魯古雅鄂溫克族鄉位於內蒙古呼倫貝爾市根河市最北部的敖魯古雅河畔，此處地處北緯52度，為呼倫貝爾草原和大興安嶺的交匯處，是環北極地區泰加林帶的最南端，也是鄂溫克族最神祕的一個支系—瑪利亞·索和她的族人們世居之地。

400多年前，瑪利亞·索的先祖沿著泰加林林際線從更加寒冷的西伯利亞列拿河上游來到這裡放牧馴鹿。馴鹿為北極圈一種中型鹿，雌雄均生角，還未完全被馴化，但使鹿部落人摸索出一套適應大興安嶺氣候、食物等自然特點的養護馴鹿方法，鄂溫克族是中國唯一放養馴鹿的民族。

瑪利亞·索的父親是奇乾部落酋長，屬鄂溫克的著名家族索羅共氏。她的大哥昆德伊萬曾見過毛澤東、周恩來，並擔任過額爾古納左旗副旗長。

瑪麗亞·索能歌善舞，年輕時相貌清秀，從小練就了打獵本領、尋找馴鹿的本事和管理獵民點的能力，許多男人都不是她的對手。

2003年夏天，北京 官方斥資1200萬人民幣(約175.6萬美元)，在根河市郊為鄂溫克人興建新敖魯古雅鄉，大多數鄂溫克獵民都搬遷至此，但瑪麗亞·索仍選擇留在山林。國家民族事務委員會2017年這篇文章稱，使鹿鄂溫克人現有人口178人。

人類學研究者認為，鄂溫克人以敬畏自然、崇尚自然的文化內涵，以「萬物有靈」的薩滿教理念，守護了大興安嶺。薩滿的祈禱中總是感恩大自然的饋贈，並虔誠地認為，人、馴鹿、森林是平等的。