鄱陽湖、洞庭湖縮水6成 千年石島全露
中國南方多地高溫乾旱，截至22日，氣象台已連續11天發布最高級別的高溫紅色預警信號，重慶、四川多地因此發生森林大火。而鄱陽湖水位持續走低，與洞庭湖「縮水」約66%。原本處於鄱陽湖中的千年石島「落星墩」21日完全露出，進賢段水域灘塗裸露，竟出現「大地之樹」自然景觀。
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通報也提到，21日一股強勁的冷空氣已進入新疆北部，並給阿勒泰地區帶來降雪。隨著冷空氣東移南下，南方的高溫天氣將逐漸緩解。
據農業農村部網站消息，農業農村部黨組書記、部長唐仁健21日主持召開部黨組會議，研究「抗禦南方高溫乾旱奪取秋糧豐收」有關工作。會議指出，當前高溫熱害和乾旱造成南方部分地區中稻、夏玉米受災較重，抗災救災形勢嚴峻。要求把應對高溫乾旱、實現秋糧豐收作為首要任務。分區域分作物採取針對性抗災救災措施，減少損失。
會議強調，對下一步農業災害的不確定性，要寧信其有、寧信其重，做好預案、掌握主動。
針對秋糧生產將面臨的病蟲害、北上颱風、東北早霜、南方寒露風等多重挑戰，要求提前分區域分災種做實應急預案，提早做好物資儲備和工作準備，「大災小災都要防，西瓜芝麻都要撿」。
7月以來，南方大部分地區持續高溫、降水偏少，當局加強部署，並派出25個聯繫工作組和12個科技小分隊，赴秋糧重點省分和受高溫乾旱影響重點地區，指導措施落實。
另外，曲靖日報報導，長江流域出現罕見的旱情，鄱陽湖提前100多天進入低枯水期，8月21日，航拍水位乾涸的鄱陽湖進賢段水域灘塗裸露，現「大地之樹」自然景觀，從樹冠到枝丫栩栩如生，令人感嘆大自然鬼斧神工的傑作。
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