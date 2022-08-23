中國小學教材低俗插畫 問責27人炒總編
中國人民教育出版社出版的小學數學教材，被爆插畫人物長相怪異、出現少女隱私部位、五星紅旗不準確等問題，受到社會廣泛關注。教育部專門成立的調查處置工作組昨天通報有關最新情況，有27人被問責。
來源：YouTube
目前，人教社已完成小學數學教材插圖重繪工作，將於9月投入使用。此外，教育部部署對全國中小學教材教輔和進入校園課外讀物的插圖及內容進行了全面排查整改，確保體現正確的政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。
據新華社，調查指出，沒有發現人教社相關人員與插圖作者吳勇、教材整體設計藝術總顧問呂敬人之間存在經濟利益輸送問題。
對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責：責令人民教育出版社黨委整改，並予以通報批評；給予人民教育出版社黨委書記、社長黃強黨內嚴重警告、記大過處分；給予總編輯、時任黨委書記郭戈黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理；給予分管負責人黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理；給予小學數學編輯室主要負責人黨內嚴重警告、記過處分，免職處理；給予其他17人相應紀律處分和組織處理。
另外，責令教育部教材局整改，並予以通報批評；給予局長田慧生黨內警告、記過處分；給予分管負責人等5名相關人員相應紀律處分和組織處理。
北京當局對於插圖作者、設計人員亦作出了相應處理，決定不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。
教材插圖事件「無人坐牢」，有人覺得處罰力度不夠，環球時報特約評論員胡錫進表示，27人受到了黨內和行政處分，最嚴重的遭到了免職處理。一些人可能不太了解，這樣的處分在體制內是相當重的。黨內嚴重警告和記大過意味著受處分者遭遇了仕途的重大挫折，今後一些年裡將晉升無望。被免職的更是痛失了多年的職場積累。受處分的不僅是人教社和相關人員，教育部教材局局長和該局另外5人也受了牽連，處分面相當寬。
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