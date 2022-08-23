中國小學教材低俗插畫 問責27人炒總編

小學課本原本插圖，小朋友的眼神很奇怪。（取材自新華網）

中國人民教育出版社出版的小學數學教材，被爆插畫人物長相怪異、出現少女隱私 部位、五星紅旗不準確等問題，受到社會廣泛關注。教育部 專門成立的調查處置工作組昨天通報有關最新情況，有27人被問責。

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目前，人教社已完成小學數學教材插圖重繪工作，將於9月投入使用。此外，教育部部署對全國中小學教材教輔和進入校園課外讀物的插圖及內容進行了全面排查整改，確保體現正確的政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。

據新華社，調查指出，沒有發現人教社相關人員與插圖作者吳勇、教材整體設計藝術總顧問呂敬人之間存在經濟利益輸送問題。

對有關單位及27名失職失責人員進行嚴肅追責問責：責令人民教育出版社黨委整改，並予以通報批評；給予人民教育出版社黨委書記、社長黃強黨內嚴重警告、記大過處分；給予總編輯、時任黨委書記郭戈黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理；給予分管負責人黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理；給予小學數學編輯室主要負責人黨內嚴重警告、記過處分，免職處理；給予其他17人相應紀律處分和組織處理。

另外，責令教育部教材局整改，並予以通報批評；給予局長田慧生黨內警告、記過處分；給予分管負責人等5名相關人員相應紀律處分和組織處理。

北京 當局對於插圖作者、設計人員亦作出了相應處理，決定不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。