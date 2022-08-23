我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

好熱 四川南充葡萄曬成乾 重慶民眾過馬路 鞋子黏地面

中國新聞組／北京23日電
重慶網友過馬路，鞋子被黏在瀝青路面上 。（取材自百度 ）
重慶網友過馬路，鞋子被黏在瀝青路面上 。（取材自百度 ）

四川連續多日高溫逾攝氏40度，南充的新鮮葡萄直接曬成葡萄乾。商場為了節電只在下午4時後開業，還有民眾因為馬路太燙了，走路時鞋子被黏在地面。到底還要熱多久？中國天氣網22日發布高溫退場日曆，各城市月底將陸續「熬出頭」，但當心還有一波酷熱反彈。

來源：YouTube

綜合媒體報導，南充的葡萄果農石凱表示，今年四川高溫持續近一個月，室外氣溫有攝氏40多度，大棚內溫度就有攝氏50多度，他試過防曬、澆水等方法但未能有效解決，近30畝地的葡萄都成了葡萄乾。

石凱也是果蔬種植園的技術員。從7月出現40℃高溫天氣以來，就對葡萄進行了補水防曬各種處理。「每天傍晚開始我們都進行打水作業，同時加大成熟葡萄採摘。但沒有熟的，來不及採摘的，還是被曬傷、曬乾了。」

果農表示，葡萄是經強高溫曬乾，雖然看起來和常見葡萄乾一樣，但不是風乾，難以長時間保存，無法郵寄銷售。預估損失約人民幣30萬元（約4.38萬美元）。

高溫也造成路面瀝青融化，重慶有民眾過馬路一轉頭光腳了，原來鞋子直接黏在地面，超級尷尬。

四川受到連晴高溫天氣及突發山火影響，電力供應形勢緊急，重慶各區縣商場營業時間從22日開始調整為每日16:00-21:00。重慶洪崖洞景區也關閉外牆燈飾及洪崖滴翠瀑布。

中國天氣網22日發布「全國高溫退場日曆」。受到降雨和低層冷空氣滲透的共同影響，江漢江淮等地的高溫天氣將率先得到緩解。鄭州、合肥23日就將退出高溫「群聊」。24日，南京、上海也將緊隨其後。

但高溫在退場之前還會上演最後的瘋狂，預計未來三天，四川盆地、江漢、江南等地仍會有持續性高溫天氣，局地還將有持續性40℃+的酷熱天氣。

果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。(取材自封面新聞)
果園的新鮮葡萄直接曬成了葡萄乾。(取材自封面新聞)

高溫 山火 鄭州

上一則

24.9萬元「極星2」電動車報修 換電池要54萬 車主驚呆

下一則

鄱陽湖、洞庭湖縮水6成 千年石島全露

延伸閱讀

高溫紅色預警持續 重慶貴州連日高溫乾旱多區山火肆虐

高溫紅色預警持續 重慶貴州連日高溫乾旱多區山火肆虐
四川葡萄曬成葡萄乾 農戶棄果保樹

四川葡萄曬成葡萄乾 農戶棄果保樹
為確保電力供應 重慶商場和百貨公司下午4時才營業

為確保電力供應 重慶商場和百貨公司下午4時才營業
乾旱加缺電 中國米、鋁、鋰、銅、矽生產備受威脅

乾旱加缺電 中國米、鋁、鋰、銅、矽生產備受威脅

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28
中國外交部發言人汪文斌。(取自中國外交部網站)

美稱將在台海標準化海空行動 中外交部發出4點回應

2022-08-17 12:38

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號