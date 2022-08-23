好熱 四川南充葡萄曬成乾 重慶民眾過馬路 鞋子黏地面

重慶網友過馬路，鞋子被黏在瀝青路面上 。（取材自百度 ）

四川連續多日高溫 逾攝氏40度，南充的新鮮葡萄直接曬成葡萄乾。商場為了節電只在下午4時後開業，還有民眾因為馬路太燙了，走路時鞋子被黏在地面。到底還要熱多久？中國天氣網22日發布高溫退場日曆，各城市月底將陸續「熬出頭」，但當心還有一波酷熱反彈。

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綜合媒體報導，南充的葡萄果農石凱表示，今年四川高溫持續近一個月，室外氣溫有攝氏40多度，大棚內溫度就有攝氏50多度，他試過防曬、澆水等方法但未能有效解決，近30畝地的葡萄都成了葡萄乾。

石凱也是果蔬種植園的技術員。從7月出現40℃高溫天氣以來，就對葡萄進行了補水防曬各種處理。「每天傍晚開始我們都進行打水作業，同時加大成熟葡萄採摘。但沒有熟的，來不及採摘的，還是被曬傷、曬乾了。」

果農表示，葡萄是經強高溫曬乾，雖然看起來和常見葡萄乾一樣，但不是風乾，難以長時間保存，無法郵寄銷售。預估損失約人民幣30萬元（約4.38萬美元）。

高溫也造成路面瀝青融化，重慶有民眾過馬路一轉頭光腳了，原來鞋子直接黏在地面，超級尷尬。

四川受到連晴高溫天氣及突發山火 影響，電力供應形勢緊急，重慶各區縣商場營業時間從22日開始調整為每日16:00-21:00。重慶洪崖洞景區也關閉外牆燈飾及洪崖滴翠瀑布。

中國天氣網22日發布「全國高溫退場日曆」。受到降雨和低層冷空氣滲透的共同影響，江漢江淮等地的高溫天氣將率先得到緩解。鄭州 、合肥23日就將退出高溫「群聊」。24日，南京、上海也將緊隨其後。