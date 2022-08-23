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上海中考洩題 母抄錯父求解東窗事發

中國新聞組／北京23日電
一名學生發現部分數學試題與班群中的題目有相似之處，便將題目上傳至群組求證。（視頻截圖）
一名學生發現部分數學試題與班群中的題目有相似之處，便將題目上傳至群組求證。（視頻截圖）

上個月，網傳上海中考數學試題洩露，上海市公安局浦東分局昨通報稱已查明案情，檢察機關已批准逮捕竊取中考試題的疑犯周姓女子及非法獲取中考試題的疑犯蔡姓女子，同為非法獲取中考試題的孫姓男子則被依法取保候審。

上觀新聞報導，通報指出，周女是上外印務中心裝訂車間負責人，蔡女因其女兒今年參加中考，多次請求周女提前獲取中考試題。周女因蔡女此前多次照顧其女兒便答應幫忙，她利用職務便利尋機偷拍中考試題傳給蔡女。蔡女怕女兒走漏風聲遂手抄題目給女兒練習，卻因抄錯其中兩題數學題而無法解題，其不知情的丈夫孫男便尋求他人幫助。

此後，題目經多方轉發並傳到某中學的學生班群中。其中一名學生在中考結束後，發現部分數學試題與班群中的題目有相似之處，便將題目上傳至群組求證，導致案件曝光引發關注。

據報導，上海市教育考試院昨日亦發通報稱，認定疑犯蔡女的女兒中考考試作弊，中考成績無效。上海市保密行政管理部門責令疑犯周女所在的上海上外印務中心有限公司停止涉密印製業務，上外印務中心4名高層分別被解雇、免職、記過處分等。

極目新聞報導，警方通過深入走訪、訊問詢問，調取電子物證等偵查工作，對洩露試題的傳播範圍開展了細緻縝密的調查。除上述數學題目外，其他中考試題未傳播給他人。此外，據朱、趙二人陳述，因認為題目有誤，未想到可能是中考試題，沒有給孩子做過。

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