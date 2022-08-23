24.9萬元「極星2」電動車報修 換電池要54萬 車主驚呆

這台極星2的電池報修價竟然超過車價。（取材自快科技）

中國一名汽車 主播在網絡平台爆料稱，有位「極星2」電動車 的車主，因駕車途中撞山，導致車體電池受損；車主前往汽車維修店更換，沒想到這輛售價24.9萬（人民幣，下同，約3.6萬美元）的電動車，店家報價維修電池費用竟高達54萬元，遠超過一台新車價格。

AI財經社報導，浙江杭州市黃先生此前購入瑞士品牌極星（Polestar）的電動車，但駕車途中意外撞山，電動車車頭燈、底盤和電池板受損，維修過程中，4S店表示無法單獨更換底部鋁板，只能將整個電池組進行更換。

然而，這輛發票價為24.9萬元的極星2，4S店給出了高達54萬元的更換報價。最後，黃先生的這輛事故車並沒有維修、也沒有換新電池，而是直接走了全損。

據報導，極星是吉利與沃爾沃聯合打造的高端電動汽車品牌，目前旗下擁有兩款車型。分別為為塑造高端品牌形象的「極星1」，售價約在145萬；對標特斯拉 Model 3的「極星2」，目前售價則在25.78萬元至33.8萬元之間。

界面新聞報導，對於極星2維修時報修驚人的換電價格，極星官方客服回應表示，具體維修報價將由門店在檢修後給出，目前還沒有車主致電官方諮詢電池組更換價格。

極星官網顯示，購買八年內或行駛里程在16萬公里以下的純電車型可以享受保修服務，其動力蓄電池的任何材料瑕疵問題，都可以在極星授權維修服務中心得到免費解決。