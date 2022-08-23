汶川地震失左腿 「重傷天使」考上醫大：為幫更多人

汶川地震「重傷天使」朱宇，考上成都中醫藥大學。（取材自央視）

2008年汶川地震 中，當時5歲的女孩朱宇因腿部被倒塌房屋壓住，不得不截肢左腿，但她用甜甜的微笑感動了無數人，被稱為「重傷天使 」。今年夏天，朱宇以高考理科571分的成績，錄取成都中醫藥大學，並表示要「學醫只為幫助更多人」。

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成都商報報導，2008年汶川地震發生時，5歲的正在學前班上美術課，受損的房屋砸傷了朱宇，她當場昏迷。家人找到朱宇時，她已被好心人送到20多公里外的漢源縣中醫院。

朱爸爸回憶，朱宇左腿當時被砸斷，因過度失血休克，瞳孔散大，生命危在旦夕。醫生冒著餘震的危險，在晃動的無影燈下全力搶救女兒；當晚，朱宇經開顱手術，並截去左腿後，總算從鬼門關前救回來。

地震中失左腿 她用微笑面對

5歲多的朱宇從此失去了左腿，但她依舊用甜甜的微笑感動著周圍的人和眾多網友，被大家稱作「重傷天使」。

經過漫長而艱辛的康復訓練，朱宇借助義肢開啟新的人生。相比學習，康復則是一個飽含淚水、汗水和血水的過程。朱宇記得，在都江堰讀書時，有年冬天截肢因為凍瘡化了膿，當時還很小的她，用熱水去浸泡，導致傷情越來越嚴重，後來治療了半個多月才恢復。

不過朱爸爸感激地表示，朱宇成長的過程中，很多好心人幫她解決了康復、學習等許多問題。

汶川地震「重傷天使」朱宇，考上成都中醫藥大學。（取材自快科技）

從小立志學醫 希望幫更多人

2021年高考，朱宇本科上了線，但因為沒被心儀的學校錄取，她毅然選擇了復讀。

經過一年的艱苦努力，朱宇今年終於以571分的成績，被她心儀的成都中醫藥大學臨床醫學 院中醫學專業錄取。朱宇在微信朋友圈裡發布錄取通知書，配文寫道，「我等你等了好久了，始是你，終也是你。」

2008年汶川地震中，當時五歲的女孩朱宇被倒塌房屋壓住，不得不截肢左腿，但她用甜甜的微笑感動了無數人，被稱為「重傷天使」。（取材自央視）

談及為什麼學醫，朱宇透露，當醫生一直是她的夢想，且爺爺是醫生，「希望能延續爺爺的精神，弘揚中醫文化。」

朱宇更表示，自己受傷後得到了許多人的幫助，加上哥哥也是醫生，學醫這個夢想就更加堅定了，「我希望我也能盡我的力量幫助更多的人」。