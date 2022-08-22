1元起拍房子 深圳批量出現 原來都是噱頭…

近期，部分拍賣平台突然放量出現一些位於深圳的一元起拍、永久使用房源，多打著特價房、不限購標籤。(取材自阿里拍賣)

近期，部分拍賣 平台突然放量出現一些位於深圳的一元人民幣(約0.14美元)起拍、永久使用房源，多打著特價房、不限購標籤。但事實上，這些房源多為沒有房產證的小產權房，以及一些工業用地的宿舍產權或商業用地公寓產權，起拍價雖然設為一元，但評估價格往往已近百萬元，甚至更高。多名業內人士均表示，這些並不是司法拍賣，只是拍賣公司在網上的引流活動，就如同中介公司在網站上推薦房源一樣，所謂的起拍價一元只是噱頭。

每日經濟新聞報導，以正在拍賣的深圳寶安區（龍華）民治街道橫嶺四區某房源為例，建築面積約35平方米，起拍價格一元，評估價格為96萬元，保證金3.8萬元，加價幅度2000元或整倍數，目前有7513人圍觀，四人報名。

標的物詳情描述為，本次競價項目的轉讓方為個人，是轉讓長期租賃權，無抵押查封和無出租，可清場交房。

競買公告中還提及，租賃權合同20年，之後為贈送，如遇拆遷徵地，所得賠償歸承租人所有。租賃後，產生的水電物業費等所有費用由競買人承擔。本次拍賣成交價為20年租賃租金 ，須買受人一次性支付，到期後不再向買受人收費。本拍品交吉，簽訂合同協議後可交付。

還有一套正在競買中的福田區崗廈村「永久使用權」房源，同樣標有特價不限購的標籤，面積約45平方米，起始價為一元，評估價為326萬元，需要交7萬元保證金，競價周期只有一天，已有有超萬人圍觀，五人報名，但仍無人出價。

據報導，在多個競買公告中，均提到了 「不能辦理房產證登記過戶」的須知，從拍賣行提供的相關附件可知，此類交易多採用律師見證房屋轉讓協議書的形式進行交割。

對於一元競買房產永久使用權本質上是否算小產權房買賣、是否受法律保護以及將來遇到拆遷是否會有糾紛等問題，一位拍賣行的工作人員陳生避而不談，僅回答稱以前有拆遷的，這種小產權房交易不會有問題，就是需要做個律師見證而已。

華商律師事務所律師周爭鋒19日表示，這種拍賣活動和法院的司法拍賣有本質區別。拍賣公司在網站上公開拍賣深圳禁止交易的農民房使用權或永久使用權，本質就是買賣小產權房。房產如果是違法建築，該交易活動最終是否被法院認可還存在疑問。