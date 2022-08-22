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丁香醫生後… 中國4商業公眾號被封

中國新聞組╱北京22日電
鳳凰網旗下的「風暴眼工作室」(圖)、志象網、獵雲網等，被指違反規定，遭屏蔽所有內容或被停用帳號被禁。(網站截圖)
鳳凰網旗下的「風暴眼工作室」(圖)、志象網、獵雲網等，被指違反規定，遭屏蔽所有內容或被停用帳號被禁。(網站截圖)

中國多個自媒體公眾號包括鳳凰網旗下的「風暴眼工作室」、志象網、獵雲網，以及財視傳媒被指違反規定，遭屏蔽所有內容或被停用帳號；這次事件，是近期「丁香醫生」系列帳號被禁後，又一批自媒體帳號被查。

被封禁的公眾號皆主要談論財經、商業話題，例如「風暴眼」近期五篇文章分別涉及博納上市、央企在美退市、國產哪吒汽車IPO、房地產、晶片制裁。這些帳號暫未公布被封原因。

微信公眾號「傳媒特訓營」報導，這些被封禁的公眾號，在業內具有較高的知名度。其中風暴眼工作室為鳳凰網旗下原創欄目，聚焦財經、產經領域報導；志象網創立於2018年， 創始人為前知名媒體人胡劍龍；獵雲網創辦於2013年2月，是知名互聯網創業服務平台；財視傳媒成立於2014年，自稱專注於做優質商業內容提供商、商業短視頻開拓者。

鳳凰網旗下的「風暴眼工作室」、志象網、獵雲網(圖)等，被指違反規定，遭屏蔽所有內...
鳳凰網旗下的「風暴眼工作室」、志象網、獵雲網(圖)等，被指違反規定，遭屏蔽所有內容或被停用帳號被禁。(網站截圖)

此前公眾號「盧克文工作室」因「涉及低俗、性暗示或色情信息」，帳號所有文章被禁止分享、帳號無法被關注；微博「大V」「司馬南」的帳號，因「違反相關法律法規」被禁言。

中宣部19日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，網信辦表示，自「清朗」行動以來，針對飯圈亂象、互聯網帳戶亂象、網路暴力等突出問題開展了30多項專項整治，清理200多億條「違法和不良信息」及近14億個帳號。

鳳凰網旗下的「風暴眼工作室」、志象網(圖)、獵雲網等，被指違反規定，遭屏蔽所有內...
鳳凰網旗下的「風暴眼工作室」、志象網(圖)、獵雲網等，被指違反規定，遭屏蔽所有內容或被停用帳號被禁。(網站截圖)

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