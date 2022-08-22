最嚴重乾旱 嘉陵江變嘉陵「工」

重慶接近歷史最低水位，長江支流嘉陵江河床乾涸了。(路透)

「嘉陵江曬乾了，我在重慶生活了50幾年還是頭一次看見」，在長江流域遭遇61年最嚴重的乾旱之際，山城重慶也迎來最大「烤」驗。山區山火 不斷、防空洞成避暑勝地，除了工業錯峰用電、放高溫 假外，商場也調整營業時間，關閉燈飾及電梯。

極目新聞報導，嘉陵江裸露出的大片灘塗令讓77歲的馬爹爹很驚訝，出租車司機宋師傅也說從未看過這情景。往年7、8月都是汛期，嘉陵江應該漲水，今年卻反常的水位下落，如今千廝門大橋下都可以擺攤了。嘉陵江也被網友調侃成了「嘉陵工廣場」。

「嘉陵工廣場」邊有流動攤販叫賣冰水、扇子、綠豆湯。有一位男士看到嘉陵江消息慕名而來，然而人沒中暑手機 先中暑，他急得買冰棍幫手機降溫。

長江上游水文水資源勘測局水情預報室副主任熊金和介紹，即使目前嘉陵江和長江水位低，水量小，但仍處於正常的水位控制範圍。

8月20日，全國最高氣溫排名前十城市有8個在重慶，當天重慶最高氣溫達43℃的就有5個區縣。

重慶市民為避暑各出奇招，有空調的商場和地鐵站成為不少戶外工作者的首選。重慶軌道集團在線網選擇了99個車站設置納涼區，專供市民高溫天納涼休憩。

防空洞也是納涼的好去處，防空洞由於深入地下，內部溫度較地面低上不少。位於重慶渝中區的防空洞火鍋一度「涼」上熱搜。九龍坡區的防空洞書屋老闆軍哥表示，洞內的溫度一般維持在20幾攝氏度，近期前去納涼的市民遊客多了不少。

持續高溫乾旱也導致用電負荷節節攀升。重慶多個區縣均發布了節約用電倡議書。除了全區各工業企業放高溫假。商場為節電也調整營業時間、關閉電梯。潼南區當地還關閉了城區夜景燈飾。

另外，高溫引發山火不斷，17日、18日涪陵區和南川區相繼發生4處山火，21日，巴南區界石鎮發生山火，市區兩級迅速啟動應急預案，現已組織應急力量1500餘人緊急撲救，皆無人員傷亡。另外，也有民眾反映江津區支坪鎮、珞璜鎮出現山火，已持續多日。

重慶電力公司21日指出，網傳因江津支坪仁坨山火迅速蔓延，因危及珞璜電廠恐導致大區停電，公司澄清未向外界發布此類信息。

據央視新聞報導，國家防總辦公室、應急管理部緊急調運抗旱物資支持重慶抗旱減災工作，此次下撥物資包含汽油發電機、柴油發電機組、抽水泵、噴灌機組等價值1167萬元的抗旱裝備。