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限電令 上海外灘熄燈2天 四川啟動最高級別應急響應

記者賴錦宏、陳言喬／綜合報導
上海宣布將連續兩天關閉黃浦江外灘、北外灘，及小陸家嘴地區的景觀照明，以節省用電。圖為外灘大樓燈景。（中新社）
上海宣布將連續兩天關閉黃浦江外灘、北外灘，及小陸家嘴地區的景觀照明，以節省用電。圖為外灘大樓燈景。（中新社）

中國高溫旱災缺電問題嚴峻，四川首次啟用最高級別的能源供應保障一級應急響應（因應方案），加強電力調度及保障供應。才剛走出疫情封城」陰影的上海，也罕見宣布將連續兩天關閉黃浦江外灘、北外灘，及小陸家嘴地區的景觀照明，以節省用電。

自7月以來，長江流域大部分地區持續高溫少雨，降雨量較常年同期偏少4到5成，目前已有四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等9省市耕地受旱面積3299萬畝，246萬人、35萬頭牲畜供水受影響。

四川當局21日發布「關於啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應的通知」，並自昨日零時啟動。這是今年1月印發能源供應保障應急預案以來，四川首次啟動最高級別的應急響應。因應方案生效後，以「先中央、後地方；先重點、後一般；先安全、後生產；先生活、後生產」等原則進行能源供應。

同時在電力、成品油、天然氣、煤炭生產等四方面祭出多項調度措施。包括啟動應急發電車；優先滿足城鄉居民及重要用戶用電需求。四川最大的火力發電廠拓展電煤供應，8月1日至今，該發電廠已連續滿負荷運行20天。

財聯社報導，當前四川省用電需求最高負荷已躍升至6500萬千瓦，同比增長25%。而四川水電來水較常年減少五成以上，保障成都等負荷中心用電的主力水庫已達死水位，水電發電能力銳減，電力缺口大，電力供需嚴重失衡。

水利部部長李國英19日表示，預測未來一周，長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情仍將持續發展。他要求，全力以赴做好抗旱工作。

要精準掌握旱區人員飲水以及大牲畜、規模化養殖飲用水困難情況，提前有針對性地採取保供水措施；以確保旱區群眾飲水安全、保障大中型灌區引水灌溉為目標，實施「長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度」專項行動，精細調度以三峽水庫為核心的長江上游水庫群、洞庭湖四水水庫群、鄱陽湖五河水庫群，滾動跟蹤補水演進過程，精準對接城鎮和灌區取用水。

另據澎湃新聞報導，上海出現高溫熱浪天氣的強度大且持續時間長，今年出現攝氏35度以上高溫日數已超過40天，其中達到40度以上的極端天氣也有7天，刷新上海自1873年以來40度以上極端酷熱天數的紀錄。

上海21日宣布，今明兩天暫停黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明。上海當局稱是落實「上海市迎峰度夏有序用電方案」要求。

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