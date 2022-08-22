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新疆昌吉靜默1周 山西平遙突封3天

中國新聞組／北京22日電
山西平遙宣布，20日零時起實行三天全域靜態管理。圖為山西太原居民在社區排隊進行核酸檢測。（中新社資料照片）
山西平遙宣布，20日零時起實行三天全域靜態管理。圖為山西太原居民在社區排隊進行核酸檢測。（中新社資料照片）

新疆昌吉市公告，自8月21日15時起實行七天臨時性靜態管理。山西平遙則臨時宣布，20日零時起實行三天全域靜態管理。

衛健委通報，21日新增本土病例360例，其中海南232例、西藏55例、陜西16例、新疆4例。無症狀感染者1464例，其中海南535例、西藏494例、新疆189例、陜西73例。

央視新聞報導，新疆昌吉市疫情防控指揮部21日發布公告，為全面堅決築牢疫情防控屏障，防範疫情風險外溢擴散，在全市實行臨時性靜態管理措施，時間暫定七天。全體居民非必要一律不外出；各級機關、事業單位工作人員除承擔防疫任務外，一律實行居家辦公。

農貿市場、超市、藥店、醫院、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等生活必需場所，在嚴格落實防疫措施前提下繼續營業，其他公共場所、門店暫停開放營業。公交車、出租車、網約車暫停營運，保障城鄉基本運行和疫情防控相關的車輛憑證通行。市場監管、工信等部門和保供企業要確保生活必需品供應充足、價格穩定。

另據山西平遙政府網站20日消息，對在平遙靜態管理期間滯平的遊客，經平遙縣委、縣政府研究，決定從8月20日凌晨0時至靜態管理解除前，對滯留在縣域範圍內各類酒店、賓館、客棧的遊客房價減半，免費提供三餐。

平遙靜態管理期間，所有人「非必要不外出」，原則上必須居家。景區景點、賓館客棧、KTV、網吧、電影院、健身場所、酒吧、足浴店、棋牌室等經營性場所暫停營業；暫停各類會議、論壇、培訓、演出、比賽、考試、展會等聚集性活動。

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