安大戰國竹簡 揭密最早「論語」文本
安徽大學日前發布了「安大簡」（安徽大學藏戰國竹簡）最新研究成果，包括兩篇重要文獻，分別為「仲尼曰」和「曹沫之陳」。其中，「仲尼曰」或為至今發現最早的「論語」文本。
央視新聞報導，「安大簡」是2015年入藏安徽大學的一批珍貴楚簡材料，時代為戰國早中期，保存狀況良好，內容全是古書，堪稱「國之瑰寶」。2019年，「安大簡」第一輯「詩經」問世。
本次公布的「仲尼曰」共有整簡13支，簡文所記孔子的言論共25條，見於今本「論語」者有8條，另有一些可與「禮記」、「大戴禮記」、「孔叢子」等傳世文獻對照，但文字不盡相同。
因此，簡本「仲尼曰」可能摘抄自「論語」在戰國時的編定本，或為截至目前發現的最早「論語」文本，對研究「論語」的成書、流傳、文本的發展變化，及孔子思想等問題都有著非同尋常的意義和價值。
安大簡「曹沫之陳」記載了魯莊公與曹沫的對話，內容涉及當時的軍事、政治觀念，是一篇十分重要的兵學文獻。原有46支簡，實存44支，缺2支。早在2004年公布的「上博簡」第四輯中也收錄有一篇「曹沫之陳」，根據「安大簡」的內容正好可以解決「上博簡」相關簡文的編連問題，將兩篇簡文相互參照，基本可以復原出一篇完整文獻。
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