我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

安大戰國竹簡 揭密最早「論語」文本

中國新聞組／北京21日電
「安大簡」是2015年入藏安徽大學的一批珍貴楚簡材料，時代為戰國早中期，保存狀況良好，內容全是古書，堪稱「國之瑰寶」。（取材自央視）
「安大簡」是2015年入藏安徽大學的一批珍貴楚簡材料，時代為戰國早中期，保存狀況良好，內容全是古書，堪稱「國之瑰寶」。（取材自央視）

安徽大學日前發布了「安大簡」（安徽大學藏戰國竹簡）最新研究成果，包括兩篇重要文獻，分別為「仲尼曰」和「曹沫之陳」。其中，「仲尼曰」或為至今發現最早的「論語」文本。

央視新聞報導，「安大簡」是2015年入藏安徽大學的一批珍貴楚簡材料，時代為戰國早中期，保存狀況良好，內容全是古書，堪稱「國之瑰寶」。2019年，「安大簡」第一輯「詩經」問世。

本次公布的「仲尼曰」共有整簡13支，簡文所記孔子的言論共25條，見於今本「論語」者有8條，另有一些可與「禮記」、「大戴禮記」、「孔叢子」等傳世文獻對照，但文字不盡相同。

因此，簡本「仲尼曰」可能摘抄自「論語」在戰國時的編定本，或為截至目前發現的最早「論語」文本，對研究「論語」的成書、流傳、文本的發展變化，及孔子思想等問題都有著非同尋常的意義和價值。

安大簡「曹沫之陳」記載了魯莊公與曹沫的對話，內容涉及當時的軍事、政治觀念，是一篇十分重要的兵學文獻。原有46支簡，實存44支，缺2支。早在2004年公布的「上博簡」第四輯中也收錄有一篇「曹沫之陳」，根據「安大簡」的內容正好可以解決「上博簡」相關簡文的編連問題，將兩篇簡文相互參照，基本可以復原出一篇完整文獻。

安大簡「曹沫之陳」記載了魯莊公與曹沫的對話，內容涉及當時的軍事、政治觀念，是一篇...
安大簡「曹沫之陳」記載了魯莊公與曹沫的對話，內容涉及當時的軍事、政治觀念，是一篇十分重要的兵學文獻。原有46支簡，實存44支，缺2支。（取材自央視）

上一則

中國新運載火箭 2030年載人上月球

下一則

中駐美使館遇示威 傳黑衣人罵街、公使比中指

延伸閱讀

世報升學講座 全新策略進名校

世報升學講座 全新策略進名校
開學季將至 部分大學備戰猴痘

開學季將至 部分大學備戰猴痘
打掃列必修 大學挨批想省錢 學者：服務偏鄉更好

打掃列必修 大學挨批想省錢 學者：服務偏鄉更好
海南疫情嚴峻 多所大學宣布延後報到時間

海南疫情嚴峻 多所大學宣布延後報到時間

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰