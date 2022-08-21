安大戰國竹簡 揭密最早「論語」文本

「安大簡」是2015年入藏安徽大學的一批珍貴楚簡材料，時代為戰國早中期，保存狀況良好，內容全是古書，堪稱「國之瑰寶」。（取材自央視）

安徽大學日前發布了「安大簡」（安徽大學藏戰國竹簡）最新研究成果，包括兩篇重要文獻，分別為「仲尼曰」和「曹沫之陳」。其中，「仲尼曰」或為至今發現最早的「論語」文本。

央視新聞報導，「安大簡」是2015年入藏安徽大學的一批珍貴楚簡材料，時代為戰國早中期，保存狀況良好，內容全是古書，堪稱「國之瑰寶」。2019年，「安大簡」第一輯「詩經」問世。

本次公布的「仲尼曰」共有整簡13支，簡文所記孔子的言論共25條，見於今本「論語」者有8條，另有一些可與「禮記」、「大戴禮記」、「孔叢子」等傳世文獻對照，但文字不盡相同。

因此，簡本「仲尼曰」可能摘抄自「論語」在戰國時的編定本，或為截至目前發現的最早「論語」文本，對研究「論語」的成書、流傳、文本的發展變化，及孔子思想等問題都有著非同尋常的意義和價值。