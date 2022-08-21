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中國新運載火箭 2030年載人上月球

記者林則宏／綜合報導
中國新一代火箭特點 資料來源：中國新聞組
中國新一代火箭特點 資料來源：中國新聞組

北京時間8月20日1時37分，中國在西昌衛星發射中心以長征二號丁運載火箭，成功將遙感35號04組衛星發射升空，該衛星主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災等領域。科技日報指出，中國目前正在研製新一代載人運載火箭和重型運載火箭，預計2030年左右具備將中國人送上月球的能力。

央視新聞報導，從1996年10月20日長二丁火箭成功發射第17顆返回式衛星，至2011年8月6日長四乙火箭成功發射海洋二號衛星，中國長征系列火箭連續102次發射成功，歷時15年。

自2020年5月5日至今，長征火箭創下了103次新的連勝紀錄，而完成這一紀錄僅歷時2年3個月。

科技日報引述來自從中國航天科技集團的消息稱，中國目前正在研製新一代載人運載火箭和重型運載火箭，這些火箭未來將承擔起載人登月、火星探測、木星探測和小行星探測等任務。

新一代載人運載火箭將在2030年左右具備將中國人送上月球的能力；重型運載火箭研製成功後將把中國運載地月轉移軌道發射能力提升至50噸，支撐月球開發活動。

報導稱，中國目前規畫的一系列重複使用航天運輸系統研製工作，將大幅提升中國進入太空的能力、降低進入太空的成本，助力未來航天運輸領域的大發展。同時，未來長征火箭將更智能、更安全。

航天科技集團一院新一代載人運載火箭主任設計師馬英表示，該院正在研究智慧火箭技術，讓火箭具備故障診斷和自主飛行能力，實現從傳統的按照飛行程序自動飛行，到自主化飛行的跨越。

馬英說，過去中國實施發射任務前，火箭系統會針對可能出現的問題，制定數千條故障預案。假如火箭飛行過程中發生故障，就根據相應預案或最接近該情況的方法去處置。

中國研製中的新一代故障診斷及處置系統，可以讓火箭不僅發現故障，還能進行分析和定位，找到故障出在哪裡，隨後自動採取針對性的處置措施。「從本質上說這就不叫預案了，而是火箭的隨機應變」，馬英說。

若故障比較嚴重，例如發動機推力不足，無法抵達預定軌道，在過去可能就意味著任務失敗。但智慧火箭即使知道飛不到目標軌道，還會評估自己剩餘的能力，將任務降級，盡全力把衛星送到力所能及的位置，再讓衛星通過自身發動機變軌抵達目的地。

馬英透露，新一代故障診斷及處置系統不久後將在中國新一代運載火箭上應用。

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