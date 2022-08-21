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隔13排 溫州3確診傳染同機36人 西藏阿里帳篷方艙啟用

中國新聞組／北京21日電
西藏阿里帳篷方艙啟用。（取材自微博）
西藏阿里帳篷方艙啟用。（取材自微博）

新冠疫情近來在中國多地散發，其中，從西藏拉薩開往北京的Z22次列車已至少33例感染，涉及7個省市；另溫州一架飛機上也出現3名陽性感染者傳染給36名同航班人員的案例，患者間最遠隔13排也沒能倖免。BA.2.76變異株在密閉空間裡的傳染力驚人，引發恐慌，國鐵集團已宣布對涉疫地區普速列車推行車廂靜態管理，避免疫情擴散。

環球網引述浙江省溫州市疫情防控專家組組長曾士典表示，溫州市本輪輸入性疫情經病毒基因測序均為BA.2.76變異株。其中一架飛機上3名陽性感染者傳染了36名同航班人員，這3名陽性感染者的座位靠前，其他人最遠坐在後排倒數，之間相隔13排仍被傳染。

曾士典分析，病毒通過氣溶膠傳播以及乘坐飛機時間長、口罩戴得不規範、使用超過4小時失效等，都是加速病毒在機艙密閉空間裡傳播的原因。另陽性感染者主要是上呼吸道感染，更容易大量複製和排毒，潛伏期短，1到2天就發病，傳染力更強。「BA.2.76病毒載量高，2天不到就能傳播一代」。

此次飛機上的乘客，從到機場候機、乘坐飛機以及落地，時間超過4小時都沒有更換過口罩，在病毒載量很高的環境內，大家戴的口罩基本都失效了；還有兒童佩戴N95口罩仍然感染。他建議乘坐飛機、動車時佩戴醫用外科級口罩並勤更換，兒童也要佩戴適合的口罩。

溫州市新冠肺炎醫療救治專家組副組長蔣賢高分析，飛行時間長，病毒經氣溶膠傳播等，都是導致多人感染的可能因素。這說明在密閉空間裡病毒的傳染性更強。專家建議，近期減少跨省旅行，不去中高風險地區。

另此前從西藏拉薩開往北京的Z22次列車多名乘車人員，北京青年報梳理發現，該列車至少發現33例感染者，涉及河北、山西、河南、北京、山東、甘肅、湖南7個省市。

中國國家鐵路集團有限公司昨天發布公告指出，國鐵集團將採取五項措施嚴防疫情通過鐵路傳播。包括暫停疫情嚴重地區部分始發列車，控制載客量；對涉疫地區始發、途經的普速旅客列車推行以車廂為單位實行靜態管理，最大限度減少旅客在車廂內流動；加強鐵路口岸疫情防控；做好職工健康防護；對涉疫旅客所在車廂進行鎖閉隔離等。

中國官方昨通報新增本土病例2169例（含確診與無症狀感染）。海南疫情仍嚴峻，三亞正籌備第5間方艙醫院；西藏阿里改則縣配合當地特殊環境籌建「帳篷方艙醫院」，已於17日投入運行。

另香港01報導，有Twitter網民指出，一名老人日前從山的一頭到另一頭放牛，因未做核酸而遭西藏貢嘎縣朗傑學派出所所長毆打。貢嘎縣官方昨回應稱正在調查。

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