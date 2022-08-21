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多省乾旱加大 川保不了電急保水 最高用電負荷已至6500萬千瓦

中國新聞組／北京21日電
四川限電，達州近日開放防空洞供民眾納涼。（取材自微博）
四川限電，達州近日開放防空洞供民眾納涼。（取材自微博）

中國持續高溫少雨，中央氣象台今早發布連續第10天的高溫紅色預警。多省重度及以上氣象乾旱範圍也明顯加大。水利部表示，預測未來一周，中國面臨汛情、旱情疊加的嚴峻形勢。供電方面，水電大省四川最高用電負荷已至6500萬千瓦，電力供需嚴重失衡，達州市傳出已對居民拉閘限電；官方也展開保供水措施，嚴防缺電之後再出現大規模缺水。

中央氣象台今晨6時繼續發布高溫紅色預警。另據20日乾旱監測，多省（區、市）重度及以上氣象乾旱範圍明顯加大，預計未來3天，氣象乾旱將持續發展。

澎湃新聞報導，國家防總副總指揮、水利部部長李國英在主持專題會商時指出，預測未來一周面臨汛情、旱情疊加的嚴峻形勢。

從旱情看，長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情仍將持續發展；從汛情看，松花江及第二松花江，海河流域部分水系，黃河上中游地區特別是內蒙古河段和北幹流上段、渭河，海南及西江流域沿海諸河等將有較強降雨過程，發生洪水的可能性較大。 

李國英強調，要高度重視汛情、旱情疊加的嚴峻形勢，防汛抗旱兩手抓、兩手都要硬，堅決打贏防汛抗旱兩場硬仗。並要求優先保障城鄉居民生活用水和牲畜飲水；實施「長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度」專項行動，精準對接城鎮和灌區取用水；為秋冬季供水提供儲備水資源等。

在電力方面，川觀新聞報導，當前四省電力保供面臨著三「最」疊加的嚴峻局面（歷史同期最高的極端高溫、歷史同期最少的降水量、歷史同期最高的電力負荷），電力保供形勢嚴峻，政企多方正在多措並舉竭盡全力緩解電力供需矛盾，守住電網安全和民生用電底線。

據介紹，當前全省用電需求最高負荷已躍升至6500萬千瓦，同比增長25%。而四川水電來水較常年減少五成以上，保障成都等負荷中心用電的主力水庫已達死水位，水電發電能力銳減，電力缺口大，電力供需嚴重失衡。四川省已展開充分挖掘各類電源發電潛力等措施保供。

四川省此前宣稱對所有工業用電企業生產實施限電以「讓電於民」，限電昨天截止。但中央社報導，多名網民控訴達州市自16日起即對居民無預警拉閘限電。達州政府尚未對此回應。

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