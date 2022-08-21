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新冠肺炎回歸乙類傳染病管理？ 中國專家談話被屏蔽

中國新聞組／北京21日電
傳染病學專家李蘭娟表示，新冠肺炎未來應回歸乙類傳染病管理。(新華社)
傳染病學專家李蘭娟表示，新冠肺炎未來應回歸乙類傳染病管理。(新華社)

中國工程院院士、傳染病學專家李蘭娟近日受訪表示，目前被官方歸類為乙類傳染病、但按規格較高的甲類管理的新冠肺炎，未來在合適、不造成嚴重損害時，將回歸乙類傳染病管理。

李蘭娟的這番談話刊出後，引來大批網民質疑「為什麼過度防疫？追責嚴肅處理」，「即使這樣，現階段哪種甲類是靠封控和核酸來控制的？」「乙類卻用甲類防疫，意思是現在的過度防疫都是違法？」有網民預測「這談話這麼敏感，恐得罪高層，很怕這文章很快不見」。沒多久，李蘭娟的談話報導在微博相關話題、中國各大新聞網站果然都已被刪除，引發網民批評「連真話也不讓說」。

世界部分國家已採取相對開放措施，中國對新冠肺炎仍堅持「動態清零」防疫政策，部分地方動輒宣布封控管理，導致經濟發展和民眾日常生活受影響，民怨四起。李蘭娟的相關表態，引起外界關注。

李蘭娟近日接受極目新聞訪問時表示，新冠並不是甲類傳染病，而是乙類傳染病，只是按照甲類傳染病管理。「今後當它不造成嚴重損害的時候，以後慢慢地，我相信也會回歸到乙類傳染病管理」。

至於如何回歸乙類管理？據第一財經報導，李蘭娟稱，需專家全面評估，結合病毒對人類健康危害，病毒發展趨勢，以及病毒對人類經濟生活造成的影響等綜合分析。

李蘭娟認為，新冠病毒不斷變異，第一代新冠病毒致病率很強，到第二代還是有致病率，但是減少了。現在這一代病毒傳播速度還是很快，「致病率不強，大量都是無症狀感染者、少量輕症，重症幾乎很少，這樣也就不太恐慌它」。

按中國「傳染病防治法」規定，傳染病被分為甲、乙、丙三類。其中甲類傳染病僅有霍亂和鼠疫；乙類包括愛滋病等25種；丙類包括流行性感冒等十種。

防疫 新冠肺炎 微博

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