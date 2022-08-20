賺外快還能免費吃喝 伴娘、伴郎出租是理想打工機會？

中國婚戀市場近來出現伴娘、伴郎出租的新行業。（取材自《上觀新聞》）

「文明工作不喝酒，全國可飛，做你的婚禮小秘書」、「不會搶新娘風頭，不接受婚鬧，不喝酒」……《上觀新聞》指出，目前在中國各大電商 平台只要輸入「職業伴娘」或「職業伴郎」，就會出現各種租賃信息、經驗分享、培訓課程等相關訊息，甚至已經有專業的仲介平台誕生。

從事外貿行業的「90後」小光已經當過六次伴娘，她說，「最開始接觸伴娘租賃，就是覺得好玩，也能在空閒時間掙點小錢，所以就試了試。」

小光覺得，自己第一次的表現並不是很稱職，「當時更多考慮自己的妝容和服裝款式，後來心態發生了轉變，事事處處都以新娘為中心」。

小光分享，要跟好一場婚禮，其實比想像中辛苦很多，有繁多的流程與瑣碎的細節需要細致周全地跟進。例如要事前確定自己負責的區域和環節，確認男方來堵門的朋友並做好接親遊戲，還要處理現場各種突發狀況等等。

對於何以會出現「職業伴娘」、「職業伴郎」的市場？《上觀新聞》引述業內人士分析稱，背後原因來自多方面，像是有些人結婚較晚，周圍已找不到合適的未婚閨蜜來當伴娘，或者有的年輕人不想拉扯人情世故，在社會關係越發獨立的當下，能用錢解決的事情就直接用錢解決等等。

報導稱，伴娘、伴郎出租訊息中，一般會寫明所在城市、身高、體重、頭髮長度及顏色、租賃價格等。

有過三次伴娘經驗的網友「咖喱」表示，職業伴娘的重點是「一切以新人為主」，而非傳言說的「越醜越好」。伴娘既不能搶新娘風頭，也不能丟了新娘的面子。所以，一般是不染髮不紋身，只化淡妝。

儘管目前已經有職業伴娘、伴郎的仲介平台出現，但《上觀新聞》指出，實際上要爭取到打工機會競爭很激烈，而且也並非如某些平台宣傳的，一個月收入可以達到人民幣上萬元。

報導稱，目前行情好的一場約人民幣600至800元（88至117美元），一般都是300、400元。而且各地市場需求不均，總量並沒有宣傳中那麽大，一些人付費加入仲介平台後，可能一個月也接不到一單。

還有網友提出一些安全顧慮：碰到「婚鬧」怎麽辦？去往偏遠地區，個人安全怎麽保證？盡管職業伴娘們多會事先聲明：「拒絕婚鬧和喝酒」，但也只是口頭約定，並無法完全避免現場各種意外情況出現。