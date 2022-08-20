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「屎尿詩」作家入圍作協會員 網民：我也可當詩人

中國新聞組／北京20日電
賈淺淺是中國作協副主席、著名作家賈平凹的長女，曾因詩歌文風引爭議。（取材自澎湃新聞）
賈淺淺是中國作協副主席、著名作家賈平凹的長女，曾因詩歌文風引爭議。（取材自澎湃新聞）

中國作家協會近日公示2022年擬發展會員名單，中國作家協會理事、陝西省作家協會主席賈平凹之女賈淺淺，也在入圍名單之列。賈淺淺去年因為「屎尿詩」、「淺淺體」引發爭議，此次入圍中國作協會員名單再度掀起熱議，網民質疑中國作協的會員入選標準。

賈淺淺曾出版三本詩集，現任西北大學文學院副教授。其學術研究著作幾乎都和自己的父親...
賈淺淺曾出版三本詩集，現任西北大學文學院副教授。其學術研究著作幾乎都和自己的父親賈平凹相關。（取材自澎湃新聞）

中國新聞網報導，1979年出生的賈淺淺，是西北大學文學院副教授，文學博士。她於2018年初出版個人自選詩集「第一百個夜晚」；2020年3月，詩歌集「椰子裡的內陸湖」出版，當中幾首詩出現「屎尿屁」字眼。

去年年初，一篇名為「唐小林：賈淺淺爆紅，突顯詩壇亂象」的文章爆紅，作者唐小林批評賈淺淺詩歌是「回車鍵分行寫作」，「這種白開水似地『淺淺體』詩歌，最顯著的特點就是把無聊當有趣，把廢話分成行，彷彿是一路狂按回車鍵的產物。」

作協擬發展會員名單一出，網友們也紛紛質疑賈淺淺的資格。有網友稱，「以前老百姓對作協是尊敬的，現在是嗤之以鼻。」也有網友表示「每天我都在和屎尿屁打交道，突然覺得自己也是詩人」。

「紅星新聞」評論員論稱：「藉這個機會，把關於賈淺淺身上的疑雲掃清，把入選會員的標準說清楚，將當代文學的評判標準進行一番普及，或許也可以拉近專業文學和普通讀者的距離。」

作協暫未有就賈淺淺入圍一事引發的網上輿論作出回應。

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