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為了去人類化「熊貓人」餵食 網驚：國寶不怕嗎？

中國新聞組／北京20日電
為了讓熊貓「去人類化」，照顧熊貓的工作人員穿上熊貓套裝，被一些網友稱看起來有些「嚇人」。（取材自@iPanda熊貓頻道）
為了讓熊貓「去人類化」，照顧熊貓的工作人員穿上熊貓套裝，被一些網友稱看起來有些「嚇人」。（取材自@iPanda熊貓頻道）

為了讓熊貓「去人類化」，照顧熊貓的工作人員穿上熊貓套裝，看起來有些「嚇人」，「難道國寶不害怕嗎？」近日成為微博話題，有網友表示，「熊貓害不害怕我不知道，反正我是挺害怕」，還有人反問「我一眼就看出就是假的，難道熊貓看不出來？」

央視網報導，北京師範大學生命科學學院教授劉定震表示，「印痕行為」也稱印記行為，是動物行為學中非常典型的一個現象。如雁鴨類等早成性鳥類，在它出殼第一眼看到的活動物體，都會當成自己的親生父母跟隨；類似的現像在哺乳類動物中也存在。

專家說，工作人員穿熊貓服，是為了在照顧大熊貓幼崽時，避免它們因為印痕行為對人類產...
專家說，工作人員穿熊貓服，是為了在照顧大熊貓幼崽時，避免它們因為印痕行為對人類產生依賴。（取材自@iPanda熊貓頻道）

據報導，劉定震說，工作人員穿熊貓服，是為了在照顧大熊貓幼崽時，避免它們因為印痕行為對人類產生依賴，將來放歸野外時，它們才會躲避人類而不是主動靠近；科研人員還將大熊貓的糞便和尿液氣味，一起抹到熊貓服上，讓工作人員更「像」熊貓。

一群「熊貓人」正在照顧大熊貓。（取材自@iPanda熊貓頻道）
一群「熊貓人」正在照顧大熊貓。（取材自@iPanda熊貓頻道）
專家表示，熊貓服確實起到了一定的作用。放歸野外的個體全部對人類的活動，比如說話聲...
專家表示，熊貓服確實起到了一定的作用。放歸野外的個體全部對人類的活動，比如說話聲產生警戒反應，並表現出迴避行為。像圖中的熊貓就「完全不敢動」。（取材自@iPanda熊貓頻道）

報導指出，劉定震稱，根據最近幾年培訓的個體和放歸的效果來看，熊貓服確實起到了一定的作用；放歸野外的個體全部對人類的活動，比如說話聲產生警戒反應，並表現出迴避行為。

科研人員實驗發現，通過給成年大熊貓辨認熊貓圖案，哪怕改動一個耳朵、一隻眼睛的位置...
科研人員實驗發現，通過給成年大熊貓辨認熊貓圖案，哪怕改動一個耳朵、一隻眼睛的位置，它都能很明顯地區分出來。（取材自@iPanda熊貓頻道）

劉定震補充說，科研人員實驗還發現，通過給成年大熊貓辨認熊貓圖案，哪怕改動一個耳朵、一隻眼睛的位置，它都能很明顯地區分出來；至於大熊貓幼崽是否可以分辨，迄今為止還沒有人做過相關的研究。

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