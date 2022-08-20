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中國高溫榜 重慶燜蒸爐王 河南40℃大滿貫 杭州最耐熱

中國新聞組／北京20日電
重慶白天「炙烤」，晚上「燜蒸」，當選夜間火爐王。圖為重慶江北嘴江灘公園，嘉陵江水位明顯下降，部分江灘已裸露在外。（中新社）
重慶白天「炙烤」，晚上「燜蒸」，當選夜間火爐王。圖為重慶江北嘴江灘公園，嘉陵江水位明顯下降，部分江灘已裸露在外。（中新社）

中國各地高溫頻創紀錄，重慶北碚破45℃，上海悶熱桑拿50天，長江快被曬乾變成「長工」，「嘉陵江曬成了嘉陵工」。中國天氣網特別盤點，看看今年夏天哪裡最難熬。

根據中國天氣網特別盤點，杭州從7月20日到8月18日高溫全勤，以30天連續高溫登上「耐熱榜」冠軍。福州、重慶以26天並列第二，上海和武漢則以19天並列第三。福州、杭州的日最高氣溫也打破了1951年以來的最高紀錄，上海徐家匯則是追平了百餘年的氣溫最高紀錄。

而重慶白天「炙烤」，晚上「燜蒸」，當選夜間火爐王。重慶在7月13日晚上以33℃打破最低氣溫最高紀錄後，之後多次刷新紀錄，8月19日將最低氣溫最高紀錄暫時定格在34.9℃，幾乎全天候高溫考驗。上海、南昌、杭州、武漢、南京等地的人們也體驗了日夜循環熱。

成都、濟南、北京氣溫高、空氣濕度大、風力小，成了典型的「桑拿城」。河南則是中國第一個所有縣市國家站都有過40度高溫的「40度大滿貫」省份。

中央社報導，江蘇省氣象、交通警察單位發布第一個省級「路面高溫預報」，預測省內部分地區地表溫度最高可達攝氏68度，車輛行駛時將「面臨爆胎危險」。

高溫 武漢 警察

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