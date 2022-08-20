四川停電停產停業 廣安人：又要封城了？

四川猴子岩水電站水位對比。（取材自極目新聞）

中國連日高溫 乾旱致用電量暴增，水電大省四川也面臨供電吃緊，水電發電量降到只有五成。廣安市昨天要求市內所有工業企業停產，大型商場及電影院 等停業一周節電，引來不少市民抱怨「說停就停，又要『封城』了嗎？」，「高溫停產，疫情 停產，還用活不？」。國家電網緊急調度13省市支援四川供電，官媒宣揚這是「一家親」，有網民稱這只是「杯水車薪」。

封面新聞報導，18日14時，廣安市曾以41.8℃的氣溫衝上中國榜首；四川省高溫排行榜中廣安市共有四個區縣上榜前十。高溫之下，廣安市用電負荷持續攀升，迎峰度夏電力供應面臨較大壓力。因此，廣安市政府提倡優先滿足民用，對商圈摩爾、吾悅、中天、金瑞等商業性用電的所有店舖全部停工至24號00點，摩爾商舖暫停營業，25號恢復正常。

同時，為應對60年一遇的高溫高熱自然災害，要求廣安區所有工業企業一律停止生產；大型商業綜合體、KTV、洗腳房、麻將館、遊戲廳、電影院即日起一律停業一周；超市、小賣部、水果店、藥房等生活保障場所每晚6點停業；城市亮化工程只保證基本照明店招一律關閉；所有建築工地停止施工。盼在全社會共同努力下打贏電力保供攻堅戰。

不少自稱廣安市民的網民對官方突來的節電措施諸多抱怨：「晚上走路都靠勇氣，路燈也不開」，「四川還要往華東送電，如果不送電省內自己用是夠的」，「說停就停，真是牛X」，「高溫停產，疫情停產，還用活不？」，「哀民生之多艱」，「直接別活了是吧」，「5月才因疫情靜態管理，這下不就等於又『封城』了」。

央視新聞報導，四川受60年一遇的持續極端高溫和罕見乾旱天氣影響，四川多個主力水庫蓄水幾乎消落至死水位，各大流域來水較往年同期偏枯5成以上，全省水電發電能力下降5成，電力供應形勢嚴峻。

針對當前四川供電緊張的嚴峻形勢，國家電網最大限度跨省調度電力支援四川，18日開始，來自北京、山西、山東、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖南、江西、遼寧、青海、甘肅13個省（市）電力公司的50台應急發電車陸續抵達四川，提升特殊情況下應急供電保障能力。對於13省市支援四川供電，不少網民評論：「一家親！」。

不過據天氣預報，高溫仍將持續，國家電網建議江南、江淮、江漢、四川盆地等地繼續做好能源保供、水電資源配置調度、衛生防疫和防暑降溫工作。