我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

鄱陽湖、洞庭湖水面面積縮小3/4 乾瘦成閃電

中國新聞組／北京20日電
8月15日鄱陽湖水域。（取材自極目新聞）
8月15日鄱陽湖水域。（取材自極目新聞）

長江流域因持續高溫少雨出現旱情，衛星圖片顯示，鄱陽湖、洞庭湖都已「瘦成一道閃電」，恐將衝擊周邊的農業灌溉、工業生產及航運等行業。另長江鄂州段水位破157年最低，有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣從江心露出全貌。水利部已調度三峽水庫向長江中下游補水，預計在五天內補水約5億立方米。

長江流域發生1961年以來最嚴重的氣象乾旱，洞庭湖和鄱陽湖水面面積較6月已縮小3/4。極目新聞報導，從歐洲航天局網衛星圖片看到，7月11日到8月15日，鄱陽湖、洞庭湖水體面積均已肉眼可見地「瘦成一道閃電」。百度地圖地球模式的鄱陽湖大面積顯示為土黃色。

湖北大學中國長江文化研究院院長、法國水科學院院士鄭曉雲表示，鄱陽湖「縮水」對鄱陽湖周邊的農業灌溉、工業生產都將產生影響；湖體乾涸也使航運業將受到衝擊。

衛星圖片中，洞庭湖在一個月之內由碧波蕩漾變成了大草原，「滄海桑田」引發廣泛關注。紅星新聞報導，洞庭湖是中國第二大淡水湖泊，素有長江之腎之稱。但自7月以來，洞庭湖跌破24.50米的枯水水位，提前4個月進入枯水期。

據湖南日報報導，16日，水利部長江水利委員會發布調度令，調度三峽水庫於16日12時起向長江中下游補水。初步測算，16日起五天，三峽水庫將為長江中下游補水約5億立方米。

鄭曉雲表示，近10年來，鄱陽湖、洞庭湖和太湖「縮水」已成常態，這與全球厄爾尼諾現象造成的氣候紊亂、降水減少致長江中下游水量減少有關。

另封面新聞報導，持續乾旱，長江鄂州段水位突破157年最低。有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣，在江心巨石上破水矗立。鄂州水利專家介紹，長江流域處於汛期，但鄂州段水位已達1865年有水文紀錄以來的同期最低水平，往年應被江水煥然沖刷的觀音閣因此露出全貌。

觀音閣始建於元朝（1345年），2006年被批准第六批全國重點文物保護單位。觀音閣集儒、釋、道三教文化於一體，在萬里長江之中僅此一處，故被譽為「萬里長江第一閣」。

另應對60年一遇高溫及雨量稀少，多地進行人工增雨，7月以來湖南省進行人工增雨155次，江西省九江市湖口縣也發射了50多枚炮彈來增雨，有效緩解乾旱，但中央社報導認為，人工增雨效果可能只是短暫。

8月15日洞庭湖水域。（取材自極目新聞）
8月15日洞庭湖水域。（取材自極目新聞）

高溫 百度

上一則

王毅宣布免非洲17國債務 中網友怒：有經卡奴、房奴同意嗎

下一則

中美交鋒 互斥「改變台海現狀」

延伸閱讀

長江快曬乾、鄱陽湖「瘦成河」 中國「飯碗」拉警報

長江快曬乾、鄱陽湖「瘦成河」 中國「飯碗」拉警報
高溫乾旱+洪災肆虐 美媒：中國經濟恐再遭重創

高溫乾旱+洪災肆虐 美媒：中國經濟恐再遭重創
不要輕忽 被孩子不小心揮拳打到眼睛 媽媽視網膜裂孔

不要輕忽 被孩子不小心揮拳打到眼睛 媽媽視網膜裂孔
高溫+少雨 長江多處水位創新低 多處江灘裸露

高溫+少雨 長江多處水位創新低 多處江灘裸露

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了