鄱陽湖、洞庭湖水面面積縮小3/4 乾瘦成閃電

8月15日鄱陽湖水域。（取材自極目新聞）

長江流域因持續高溫 少雨出現旱情，衛星圖片顯示，鄱陽湖、洞庭湖都已「瘦成一道閃電」，恐將衝擊周邊的農業灌溉、工業生產及航運等行業。另長江鄂州段水位破157年最低，有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣從江心露出全貌。水利部已調度三峽水庫向長江中下游補水，預計在五天內補水約5億立方米。

長江流域發生1961年以來最嚴重的氣象乾旱，洞庭湖和鄱陽湖水面面積較6月已縮小3/4。極目新聞報導，從歐洲航天局網衛星圖片看到，7月11日到8月15日，鄱陽湖、洞庭湖水體面積均已肉眼可見地「瘦成一道閃電」。百度 地圖地球模式的鄱陽湖大面積顯示為土黃色。

湖北大學中國長江文化研究院院長、法國水科學院院士鄭曉雲表示，鄱陽湖「縮水」對鄱陽湖周邊的農業灌溉、工業生產都將產生影響；湖體乾涸也使航運業將受到衝擊。

衛星圖片中，洞庭湖在一個月之內由碧波蕩漾變成了大草原，「滄海桑田」引發廣泛關注。紅星新聞報導，洞庭湖是中國第二大淡水湖泊，素有長江之腎之稱。但自7月以來，洞庭湖跌破24.50米的枯水水位，提前4個月進入枯水期。

據湖南日報報導，16日，水利部長江水利委員會發布調度令，調度三峽水庫於16日12時起向長江中下游補水。初步測算，16日起五天，三峽水庫將為長江中下游補水約5億立方米。

鄭曉雲表示，近10年來，鄱陽湖、洞庭湖和太湖「縮水」已成常態，這與全球厄爾尼諾現象造成的氣候紊亂、降水減少致長江中下游水量減少有關。

另封面新聞報導，持續乾旱，長江鄂州段水位突破157年最低。有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣，在江心巨石上破水矗立。鄂州水利專家介紹，長江流域處於汛期，但鄂州段水位已達1865年有水文紀錄以來的同期最低水平，往年應被江水煥然沖刷的觀音閣因此露出全貌。

觀音閣始建於元朝（1345年），2006年被批准第六批全國重點文物保護單位。觀音閣集儒、釋、道三教文化於一體，在萬里長江之中僅此一處，故被譽為「萬里長江第一閣」。