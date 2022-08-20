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西藏疫情上升形勢嚴峻 北京要求陰性才准上班

中國新聞組／北京20日電
北京官方19日指出，8月15日以來有四例列車感染者案例，亦即拉薩到北京的Z22次列車，圖為青藏鐵路列車。（新華社）
北京官方19日指出，8月15日以來有四例列車感染者案例，亦即拉薩到北京的Z22次列車，圖為青藏鐵路列車。（新華社）

西藏本土新冠疫情持續升溫，目前西藏已是中國疫情第二位的省區，緊接在海南之後。當地官方坦承，西藏疫情目前仍屬於上升期、形勢嚴峻。目前中國各地具有新冠疫情的省分將近八成，北京則要求外地返京人員須持陰性證明方可上班。

綜合媒體報導，19日下午西藏官方舉行疫情記者會，西藏自治區政府新聞發言人、政府副秘書長旦增倫珠指出，8月18日全區新增本土新冠肺炎確診病例15例，新增無症狀感染者665例。

而19日0時至14時，西藏則新增本土新冠肺炎確診病例17例，新增無症狀感染者281例。

旦增倫珠強調，近幾天，西藏疫情增長較快，每日新增感染者人數較多，「疫情仍處於上升期，形勢嚴峻，防控任務艱巨」，目前已建立總調度中心和核酸檢測集散中心，全面統籌和整體調度核酸檢測工作。

目前西藏有多地處於封城狀態，西藏山南市也宣布自19日至22日期間實施「區域最嚴管控措施」，對澤當主城區及各縣城所在地、鄉鎮所在地及其他中高風險區嚴格落實「足不出戶」管理措施；對低風險區域，經批准允許每戶每三天派一人，持本人和家庭成員近三天核酸檢測陰性證明外出採購生活必需品。另外，西藏首府拉薩市、大城日喀則市也已宣布要延長靜態管理期間到21日。

北京市疾控中心副主任19日下午劉曉峰表示，要求「進返京人員須持核酸陰性證明方可返崗上班」，加強健康監測，出現身體不適要主動報備。

對於無感染者報告縣域的進返京人員，為了排除途中感染風險，建議進返京後一周內儘量減少外出頻次，推薦線上購物，不探親訪友，外出時做好個人防護。

截至19日下午，與的Z22次列車有關的陽性人員已至少有29例。包括北京2例、河北13例、河南5例、山西7例、山東1例、甘肅1例。據了解，Z22次列車由15日自西藏拉薩始發、17日終到北京西站，共有10站，全程耗時約40小時28分鐘，途經多個省份。

Z22次列車疫情發生後，市委書記、市長緊急部署。

中國疫情仍然持續發展，而在海南「督戰」的中國副總理孫春蘭強調要咬緊牙關、連續奮戰，以快制快堅決打贏疫情防控這場硬仗。

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