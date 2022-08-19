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當前中國經濟形勢 71%經濟學家認為「差」

記者林則宏／即時報導
中國各地動輒封城的防疫作為已嚴重衝擊經濟發展，圖為海南海口一家精品免稅城8月10日因海口全市實行臨時性全域靜態管理被迫暫停營業。（中新社）
中國各地動輒封城的防疫作為已嚴重衝擊經濟發展，圖為海南海口一家精品免稅城8月10日因海口全市實行臨時性全域靜態管理被迫暫停營業。（中新社）

中國國家統計局中國統計信息服務中心近日公布6月開展的二季度中國百名經濟學家信心調查結果顯示，71%的經濟學家認為當前中國經濟形勢「差」，較上季度高42個百分點。展望未來六個月，經濟學家普遍預期全球經濟將持續疲弱，中國就業壓力仍然較大，各線城市房價走勢仍將分化。

「財經」雜誌報導，這項調查收到中國具代表性、對宏觀經濟有研究的111位經濟學家的問卷。受訪經濟學家認為當前中國經濟偏冷，但預期未來半年經濟恢復向好。

調查顯示，2022年二季度經濟學家信心指數為94.1，比上季度（95.0）略低，仍持續低於臨界值（100.0）。其中，即期指數為32.4，明顯低於上季度（79.0），稍高於疫情嚴重的2020年一季度，顯示受訪經濟學家認為當前中國經濟形勢仍較為嚴峻。

從即期指數構成來看，71%的經濟學家認為當前中國經濟形勢「差」，較上季度高42個百分點；25%認為「還可以」，比上季度低38個百分點；4%認為「好」，比上季度低4個百分點。

從預期指數的構成看，64%的經濟學家預期未來六個月中國經濟形勢「好轉」，比上季度高34個百分點；28%預期「大致持平」、8%預期「變差」，分別比上季度下降23個和11個百分點。

另，受訪的中國經經濟學家預期未來半年全球經濟將持續疲弱。對於未來六個月發達經濟體經濟走勢，54%的經濟學家預期「變差」，較上季度提高14個百分點，已連續五個季度持續升高。

對於未來12個月全球金融體系爆發危機的可能性，55%的經濟學家認為「比較高」，5%認為「非常高」，二者合計達60%；38%認「比較低」，另有2%認為「非常低」。

這項調查還顯示，受訪經濟學家預期中國就業壓力較大，消費價格穩中有升，生產價格趨向回落，各線城市房價走勢仍將分化。對於北上廣深及省會城市以外其他城市的房市走勢，70%的經濟學家預期未來六個月房價「下跌」，較上季度提高18個百分點。

對於未來六個月人民幣兌美元匯率，43%的經濟學家預期貶值，其中39%預期「貶值3%以內」，4%預期「貶值3%以上」；39%預期「基本穩定」；18%預期升值。

受訪經濟學家建議，中國財政政策應加大穩崗支持力度，發行特別國債增加資金來源；貨幣政策應注重降本普惠，緩解企業現金流壓力，並防範國內外金融風險。同時應穩定和擴大民間投資，加大基建投資力度，並向中低收入群體發放消費券。

指數 房價 就業

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