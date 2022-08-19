習近平政績宣傳遭諷 「一黨領導不專制？」網：上頭說了算

中央宣傳部宣傳習近平政績反遭諷，圖為習近平18日在遼寧考察。（新華社）

20大即將到來， 中央宣傳部近來召開「中國這十年」系列新聞發布會，對「中國多黨制特色」、以及「新時代宣傳工作」上，宣傳部自稱成就非凡，卻引發網民嘲諷「恥度無限」。

據自由亞洲報導，新華社的官網近來開闢「中國這十年」欄目，將中宣部最近多場新聞發布會實況全放上網。中央宣傳部副部長孫業禮18日聲稱，這十年的宣傳工作，讓中國「整個社會意識形態領域發生全局性與根本性的轉變」，引發討論。

報導指出，孫業禮表示，中國已成為「動漫 等領域世界第一生產大國」，立馬有人批評：「離譜了，中國是最抵制動漫的」。

中共 統戰部長陳旭在「中國這十年」的系列發布會上宣稱，中國政治體制具「優越性」，為世界政治文明提供了「中國方案」。陳旭表示，中國政治體制是「一黨領導不專制、多黨合作不對抗、互相監督不掣肘」，他的說法在網上引發訕笑。

對陳旭的講話，新浪微博 上有人標註了「笑話」兩個字回應；還有人酸，筆桿子的中文創意「恥度無限」，「一黨領導不專制，上頭說了算。」不過微博上，仍是以搜到正面回應居多。